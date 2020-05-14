«Вектор» планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года

В четверг, 14 мая, стало известно, что новосибирский научный центр «Вектор» рассчитывает зарегистрировать готовую вакцину от коронавируса уже в сентябре этого года. Гендиректор центра Ринат Максютов сообщил, что в июне планируется завершить доклинические исследования готовой лекарственной формы. Об этом он рассказал на совещании с Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий в РФ.



— В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую, вторую фазу, суммарно на 300 добровольцах. Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года, — цитирует ТАСС Рината Максютова.