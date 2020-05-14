В вашей семье хранятся солдатские фляжки и котелок? А может быть, есть даже командирские часы или планшет? Пришлите фотографии этих предметов в редакцию «Фонтанки» до 17 мая, расскажите историю этой реликвии и о герое из вашей семьи.

Лучшие истории по итогам читательского голосования войдут в фонд Интерактивного музея забытых фронтовых вещей, посетить который можно будет из любой точки мира.



Организаторы проекта уже получили интересные отклики. Но уверены, что в российских семьях, где свято чтут память о войне, есть еще много уникальных фактов и рассказов, которые достойны того, чтобы о них узнали все.

