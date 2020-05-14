В Санкт-Петербурге создается уникальный интерактивный музей забытых фронтовых вещей — его организуют наши коллеги из «Фонтанка.ру». Журналисты соберут семейные реликвии россиян, напоминающие о военных днях и мужестве своих прежних владельцев.
— Память о войне — это не только и не столько исторические исследования, праздничные демонстрации или георгиевские ленточки. Живая память хранится в семье и передается от поколения к поколению, в том числе в виде фронтовых вещей: фляжек, командирских часов, котелков, — объясняют авторы проекта.
В вашей семье хранятся солдатские фляжки и котелок? А может быть, есть даже командирские часы или планшет? Пришлите фотографии этих предметов в редакцию «Фонтанки» до 17 мая, расскажите историю этой реликвии и о герое из вашей семьи.
Лучшие истории по итогам читательского голосования войдут в фонд Интерактивного музея забытых фронтовых вещей, посетить который можно будет из любой точки мира.
Организаторы проекта уже получили интересные отклики. Но уверены, что в российских семьях, где свято чтут память о войне, есть еще много уникальных фактов и рассказов, которые достойны того, чтобы о них узнали все.
Кстати, на нашем сайте мы публикуем фотографии с фронта и истории их героев — в проекте «Фронтовой инстаграм».