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Живая память о войне хранится в семьях и передается от поколения к поколению, в том числе в виде фронтовых вещей: фляжек, командирских часов, котелков и т.д.

Живая память о войне хранится в семьях и передается от поколения к поколению, в том числе в виде фронтовых вещей: фляжек, командирских часов, котелков и т.д.

В Санкт-Петербурге создается уникальный интерактивный музей забытых фронтовых вещей — его организуют наши коллеги из «Фонтанка.ру». Журналисты соберут семейные реликвии россиян, напоминающие о военных днях и мужестве своих прежних владельцев.

— Память о войне — это не только и не столько исторические исследования, праздничные демонстрации или георгиевские ленточки. Живая память хранится в семье и передается от поколения к поколению, в том числе в виде фронтовых вещей: фляжек, командирских часов, котелков, — объясняют авторы проекта.

В вашей семье хранятся солдатские фляжки и котелок? А может быть, есть даже командирские часы или планшет? Пришлите фотографии этих предметов в редакцию «Фонтанки» до 17 мая, расскажите историю этой реликвии и о герое из вашей семьи.

Лучшие истории по итогам читательского голосования войдут в фонд Интерактивного музея забытых фронтовых вещей, посетить который можно будет из любой точки мира.

Организаторы проекта уже получили интересные отклики. Но уверены, что в российских семьях, где свято чтут память о войне, есть еще много уникальных фактов и рассказов, которые достойны того, чтобы о них узнали все.

Пришлите фотографию военного предмета, который перешел к вам от родственников или знакомых, и небольшой рассказ о нем <a href="https://www.fontanka.ru/longreads/69074437/" target="_blank" class="_">журналистам «Фонтанки»</a>

Пришлите фотографию военного предмета, который перешел к вам от родственников или знакомых, и небольшой рассказ о нем журналистам «Фонтанки»

Кстати, на нашем сайте мы публикуем фотографии с фронта и истории их героев — в проекте «Фронтовой инстаграм».

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