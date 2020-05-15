Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие 3 дня — жара немного ослабнет только в субботу.

— 16 мая территория Новосибирской области попадает под холодный фронт, с этим будет связанно послабление жары. На 17 мая новая порция теплых воздушных масс с юга, юго-запада Казахстана, — пояснили в Новосибирском гидрометцентре.

15 мая осадков не ожидается, только днем по западу области могут быть кратковременные дожди и грозы. Ветер северный с переходом на южный: ночью 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Днем усиление до 6–11 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью 12–17 градусов, днем 27–32.