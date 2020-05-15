Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие 3 дня — жара немного ослабнет только в субботу.
— 16 мая территория Новосибирской области попадает под холодный фронт, с этим будет связанно послабление жары. На 17 мая новая порция теплых воздушных масс с юга, юго-запада Казахстана, — пояснили в Новосибирском гидрометцентре.
15 мая осадков не ожидается, только днем по западу области могут быть кратковременные дожди и грозы. Ветер северный с переходом на южный: ночью 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Днем усиление до 6–11 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью 12–17 градусов, днем 27–32.
На 16 мая прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. Западный и юго-западный ветер 5–10 м/с, ночью до 20 м/с. Температура ночью 11–16 градусов, днем 21–26.
17 мая, ночью в отдельных районах области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков, ветер западный 4–9 м/с местами до 16 м/с. Температура ночью 8–16 градусов, днем 25–30.
Тем временем в области продолжает действовать режим самоизоляции и новосибирцев просят не покидать дома без крайней необходимости. Тем не менее, недавно губернатор разрешил гулять небольшими группами, заниматься спортом на улице и ездить на дачи.