15 мая пятница
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 73.93
eur 79.90

Все новости

Все новости
Из-за жары многие новосибирцы выбираются на пляжи, несмотря на режим самоизоляции&nbsp;

Из-за жары многие новосибирцы выбираются на пляжи, несмотря на режим самоизоляции 

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие 3 дня — жара немного ослабнет только в субботу.

— 16 мая территория Новосибирской области попадает под холодный фронт, с этим будет связанно послабление жары. На 17 мая новая порция теплых воздушных масс с юга, юго-запада Казахстана, — пояснили в Новосибирском гидрометцентре.

15 мая осадков не ожидается, только днем по западу области могут быть кратковременные дожди и грозы. Ветер северный с переходом на южный: ночью 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Днем усиление до 6–11 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью 12–17 градусов, днем 27–32.

На 16 мая прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. Западный и юго-западный ветер 5–10 м/с, ночью до 20 м/с. Температура ночью 11–16 градусов, днем 21–26.

17 мая, ночью в отдельных районах области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков, ветер западный 4–9 м/с местами до 16 м/с. Температура ночью 8–16 градусов, днем 25–30.

Тем временем в области продолжает действовать режим самоизоляции и новосибирцев просят не покидать дома без крайней необходимости. Тем не менее, недавно губернатор разрешил гулять небольшими группами, заниматься спортом на улице и ездить на дачи.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

погодамайвеснасамоизоляция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!