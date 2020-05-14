В Новосибирском зоопарке показали шесть красных волчат — пока посетители не могут их увидеть, так как учреждение закрыто из-за пандемии коронавируса.

Но вы можете полюбоваться на их фото.



— В группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей. В первое время, пока волчата были совсем маленькими, мать неотлучно находилась с ними. Отец семейства и остальные члены стаи оберегали маму с малышами. Сейчас, когда волчата немного подросли, ими заняты не только родители. У красных волков большие дружные семьи. Каждый член семьи не прочь поиграть с малышами. Поэтому у наших красных волчат хватает и нянек, и учителей. Никто не скучает, все заняты, — рассказали в Новосибирском зоопарке.