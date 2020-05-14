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Шесть волчат родились у одной из самок

Шесть волчат родились у одной из самок

В Новосибирском зоопарке показали шесть красных волчат — пока посетители не могут их увидеть, так как учреждение закрыто из-за пандемии коронавируса.

Но вы можете полюбоваться на их фото.

— В группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей. В первое время, пока волчата были совсем маленькими, мать неотлучно находилась с ними. Отец семейства и остальные члены стаи оберегали маму с малышами. Сейчас, когда волчата немного подросли, ими заняты не только родители. У красных волков большие дружные семьи. Каждый член семьи не прочь поиграть с малышами. Поэтому у наших красных волчат хватает и нянек, и учителей. Никто не скучает, все заняты, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

В зоопарке объяснили, что красный волк живет в горнолесных областях Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Он внесен в Международную Красную книгу, Красную книгу РФ, в Приложение II Конвенции о международной торговле. И в дикой природе встречается крайне редко.

В Новосибирском зоопарке красные волки впервые появились в 1990 году. Их привезли из Китая. В 1992 году на свет появились первые щенки — впервые в зоопарках России.

В Новосибирском зоопарке красные волки впервые появились в 1990 году

В Новосибирском зоопарке красные волки впервые появились в 1990 году

В 1992 году на свет появились первые щенки — впервые в зоопарках России

В 1992 году на свет появились первые щенки — впервые в зоопарках России

Волчата быстро растут

Волчата быстро растут

Они любят играть друг с другом и другими членами стаи

Они любят играть друг с другом и другими членами стаи

У красных волков большие дружные семьи

У красных волков большие дружные семьи

В конце апреля в Новосибирском зоопарке сняли милое видео, как сотрудник выкармливает детёныша яка. Малыш появился на свет 6 апреля, но мама не смогла его сама кормить.

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детёнышиНовосибирский зоопарк
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