Следователи занялись хакерами, которые 9 мая выложили в интернет фото нацистов

Следствие, в частности, установило, что на «Бессмертном полке онлайн» хакеры разместили фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, сопроводив ее комментарием, что «на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М.», а на сайте «Банк памяти» — анкету с изображением Гитлера. Снимок фюрера Германии сопровождала подпись, что на фото — участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».



Сейчас следователи устанавливают личности хакеров, проверяют другие попытки размещения недостоверной информации.



Ранее организаторы «Бессмертного полка онлайн» передали следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта.



Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 6 до 9 утра (мск) на сайт поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен для пользователей. Служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

