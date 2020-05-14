Следователи занялись хакерами, которые 9 мая выложили в интернет фото нацистов

Следователи устанавливают личности хакеров, которые 9 мая атаковали сайт «Бессмертного полка», опубликовали на нём фотографии нацистов и парализовали работу патриотического портала. По факту Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
— Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следствие, в частности, установило, что на «Бессмертном полке онлайн» хакеры разместили фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, сопроводив ее комментарием, что «на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М.», а на сайте «Банк памяти» — анкету с изображением Гитлера. Снимок фюрера Германии сопровождала подпись, что на фото — участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
Сейчас следователи устанавливают личности хакеров, проверяют другие попытки размещения недостоверной информации.
Ранее организаторы «Бессмертного полка онлайн» передали следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта.
Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 6 до 9 утра (мск) на сайт поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен для пользователей. Служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.