В Новосибирске скончалась врач-рентгенолог — последние дни она провела в госпитале для больных коронавирусом

В Новосибирске скончалась врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы Неля Николаевна Щеглова — в этот четверг, 14 мая, прошли её похороны.
По данным источника НГС, женщина умерла в больнице № 11, которую перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорят также коллеги и знакомые врача.
На сайте областной больницы говорится, что Неля Николаевна имела врачебный стаж в 44 года и высшую категорию.
Ей было 69 лет. По последним сводкам оперштаба, женщин, погибших от коронавируса, с таким возрастом нет.
В Министерстве здравоохранения и правительстве затруднились оперативно прокомментировать смерть врача. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-службу правительства.
Редакция НГС приносит соболезнования родным, друзьям и коллегам врача.
Если вы знали Нелю Щеглову, у вас есть дополнительная информация о причинах её смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Если вам есть что сказать — напишите в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер 8 982 781–74–07.
В настоящее время в регионе 1376 заболевших. Выздоровели 455 человек, 16 пациентов скончались.
Кто еще умер в Новосибирске от COVID-19 — читайте в специальном сюжете. Самой молодой жертвой коронавируса стала 29-летняя сибирячка, которая до последнего ходила на работу.