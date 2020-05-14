14 мая четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 73.58
eur 79.78
Тема дня Скончалась врач-рентгенолог областной больницы

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

В Новосибирске скончалась врач-рентгенолог — последние дни она провела в госпитале для больных коронавирусом

Неля Щеглова проработала в медицине 44 года

19 382
144 Обсудить

Поделиться

Неля Николаевна работала в областной больнице

Неля Николаевна работала в областной больнице

В Новосибирске скончалась врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы Неля Николаевна Щеглова — в этот четверг, 14 мая, прошли её похороны.

По данным источника НГС, женщина умерла в больнице № 11, которую перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорят также коллеги и знакомые врача.

На сайте областной больницы говорится, что Неля Николаевна имела врачебный стаж в 44 года и высшую категорию.

Ей было 69 лет. По последним сводкам оперштаба, женщин, погибших от коронавируса, с таким возрастом нет.

В Министерстве здравоохранения и правительстве затруднились оперативно прокомментировать смерть врача. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-службу правительства.

Редакция НГС приносит соболезнования родным, друзьям и коллегам врача.

Если вы знали Нелю Щеглову, у вас есть дополнительная информация о причинах её смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Если вам есть что сказать — напишите в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер 8 982 781–74–07.

В настоящее время в регионе 1376 заболевших. Выздоровели 455 человек, 16 пациентов скончались.

Кто еще умер в Новосибирске от COVID-19 — читайте в специальном сюжете. Самой молодой жертвой коронавируса стала 29-летняя сибирячка, которая до последнего ходила на работу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ12

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскесмерть от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (144)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!