В Новосибирске скончалась врач-рентгенолог — последние дни она провела в госпитале для больных коронавирусом

В Новосибирске скончалась врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы Неля Николаевна Щеглова — в этот четверг, 14 мая, прошли её похороны.



По данным источника НГС, женщина умерла в больнице № 11, которую перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорят также коллеги и знакомые врача.

На сайте областной больницы говорится, что Неля Николаевна имела врачебный стаж в 44 года и высшую категорию.

Ей было 69 лет. По последним сводкам оперштаба, женщин, погибших от коронавируса, с таким возрастом нет.