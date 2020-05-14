Врачам инфекционки привезли гигантскую сковороду с ризотто — рестораторы приготовили 50 килограммов

Два новосибирских заведения объединились, чтобы приготовить и доставить врачам-инфекионистам метровую сковороду с итальянским блюдом ризотто. Они впервые доставляли такое масштабное блюдо.



Идея совместить благотворительность и тестирование необычной доставки принадлежит совладельцу ресторана «Гриль и бутыль» Даниилу Прицкау и владельцам итальянской траттории «Ла Трента» Виктории и Андрею Коротышевым. В приготовлении и переноске ризотто принял посильное участие и обозреватель НГС Стас Соколов.