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Еда

Врачам инфекционки привезли гигантскую сковороду с ризотто — рестораторы приготовили 50 килограммов

Самым сложным оказалось не приготовить, а довезти блюдо

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Андрей Коротышев (слева) и Даниил Прицкау (справа) с метровой сковородой на Красном проспекте&nbsp;

Андрей Коротышев (слева) и Даниил Прицкау (справа) с метровой сковородой на Красном проспекте 

Два новосибирских заведения объединились, чтобы приготовить и доставить врачам-инфекионистам метровую сковороду с итальянским блюдом ризотто. Они впервые доставляли такое масштабное блюдо.

Идея совместить благотворительность и тестирование необычной доставки принадлежит совладельцу ресторана «Гриль и бутыль» Даниилу Прицкау и владельцам итальянской траттории «Ла Трента» Виктории и Андрею Коротышевым. В приготовлении и переноске ризотто принял посильное участие и обозреватель НГС Стас Соколов.

Ризотто готовили на территории ресторана в сковороде для паэльи диаметром 115 сантиментов. Уже готовое блюдо обернули фольгой, погрузили во внедорожник и увезли в Городскую инфекционную клиническую больницу №1, где оно стало обедом для работающих там медиков.

Вес готового блюда — 50 килограммов, вес сковородки — ещё 20 килограммов

Вес готового блюда — 50 килограммов, вес сковородки — ещё 20 килограммов

Ризотто — традиционное блюдо северо-восточной части Италии, которое готовится из риса, сыра и вина (обязательные ингредиенты) с добавлением мяса, морепродуктов, грибов и т.д.

Ризотто для медиков готовили из курицы, шампиньонов и белых грибов. На сковородку, в которую уместилось 50 килограммов еды, ушло две бутылки сухого белого вина.

Огромную сковороду с трудом загрузили в салон джипа

Огромную сковороду с трудом загрузили в салон джипа

Самым сложным, впрочем, оказалось не приготовить само блюдо, а привезти его в огромной сковороде. В двери лифта она не вошла, поэтому пришлось спускать её из ресторана по лестнице с шестого этажа на руках. Непростой задачей было и загрузить блюдо в машину.

По словам Прицкау, это первый опыт доставки столь крупного блюда. В «Гриль и бутыль» периодически выполняют заказы на доставку паэльи, но речь всегда идёт о сравнительно небольших сковородах диаметром 55 сантиметров.

Размеры блюда явно произвели впечатление на медиков&nbsp;

Размеры блюда явно произвели впечатление на медиков 

Акция «покорми медика» стала довольно популярным у рестораторов способом напомнить о себе публике в период, когда заведения не могут работать в нормальном режиме. В ресторанах Даниила Прицкау, например, можно оплатить половину стоимости пиццы (и любых других блюд), которые заведение потом доставляет в больницу. Бесплатную доставку блюд для врачей так же осуществляли сеть «Вилка-Ложка» и кафе Bliss.

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благотворительная акция
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