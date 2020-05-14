Врачам инфекционки привезли гигантскую сковороду с ризотто — рестораторы приготовили 50 килограммов

Два новосибирских заведения объединились, чтобы приготовить и доставить врачам-инфекионистам метровую сковороду с итальянским блюдом ризотто. Они впервые доставляли такое масштабное блюдо.
Идея совместить благотворительность и тестирование необычной доставки принадлежит совладельцу ресторана «Гриль и бутыль» Даниилу Прицкау и владельцам итальянской траттории «Ла Трента» Виктории и Андрею Коротышевым. В приготовлении и переноске ризотто принял посильное участие и обозреватель НГС Стас Соколов.
Ризотто готовили на территории ресторана в сковороде для паэльи диаметром 115 сантиментов. Уже готовое блюдо обернули фольгой, погрузили во внедорожник и увезли в Городскую инфекционную клиническую больницу №1, где оно стало обедом для работающих там медиков.
Ризотто — традиционное блюдо северо-восточной части Италии, которое готовится из риса, сыра и вина (обязательные ингредиенты) с добавлением мяса, морепродуктов, грибов и т.д.
Ризотто для медиков готовили из курицы, шампиньонов и белых грибов. На сковородку, в которую уместилось 50 килограммов еды, ушло две бутылки сухого белого вина.
Самым сложным, впрочем, оказалось не приготовить само блюдо, а привезти его в огромной сковороде. В двери лифта она не вошла, поэтому пришлось спускать её из ресторана по лестнице с шестого этажа на руках. Непростой задачей было и загрузить блюдо в машину.
По словам Прицкау, это первый опыт доставки столь крупного блюда. В «Гриль и бутыль» периодически выполняют заказы на доставку паэльи, но речь всегда идёт о сравнительно небольших сковородах диаметром 55 сантиметров.
Акция «покорми медика» стала довольно популярным у рестораторов способом напомнить о себе публике в период, когда заведения не могут работать в нормальном режиме. В ресторанах Даниила Прицкау, например, можно оплатить половину стоимости пиццы (и любых других блюд), которые заведение потом доставляет в больницу. Бесплатную доставку блюд для врачей так же осуществляли сеть «Вилка-Ложка» и кафе Bliss.