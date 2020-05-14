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Мэрия рассказала о новых испытаниях теплосетей — горячую воду отключат в Калининском районе

Публикуем список улиц, где начнут испытания

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Во время испытаний возможны размывы грунта и разрывы труб

Во время испытаний возможны размывы грунта и разрывы труб

Мэрия Новосибирска рассказала об испытаниях теплосетей, которые пройдут в Калининском районе с 18 по 24 мая.

Их проведёт «Новосибирская теплосетевая компания» в зоне работы ТЭЦ-4.

— Отключение горячей воды продолжится с 18 по 27 мая (максимальный срок). Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 8 часов 17 мая, — сообщила пресс-служба мэрии.

Под испытания попадают сети в Калининском районе в микрорайонах «Снегири» (улицы Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная) и «Родники» (улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова).

Мэрия предупреждает, что во время испытаний возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.

На следующей неделе в Новосибирске начнутся испытания теплосетей — в зоне ТЭЦ-5 и в зоне Кировской районной котельной. Список улиц, на которых уже отключили горячую воду и максимальный срок отключения - здесь.

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Калининский районотключение горячей воды
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