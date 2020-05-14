Мэрия рассказала о новых испытаниях теплосетей — горячую воду отключат в Калининском районе

Мэрия Новосибирска рассказала об испытаниях теплосетей, которые пройдут в Калининском районе с 18 по 24 мая.



Их проведёт «Новосибирская теплосетевая компания» в зоне работы ТЭЦ-4.



— Отключение горячей воды продолжится с 18 по 27 мая (максимальный срок). Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 8 часов 17 мая, — сообщила пресс-служба мэрии.



Под испытания попадают сети в Калининском районе в микрорайонах «Снегири» (улицы Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная) и «Родники» (улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова).