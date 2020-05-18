Власти ищут подрядчика на строительство школы в Академгородке: за работу готовы заплатить почти миллиард

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на строительство школы на улице Детский проезд, 10 в Советском районе - это будет новое здание для гимназии №3.
По данным с муниципального портала, года мэрия выдала разрешение на строительство на этом месте гимназии №3 ещё 1 августа 2019.
Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Управление капитального строительства» Новосибирска, организатор – департамент строительства и архитектуры мэрии.
Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить подготовительные, земляные, свайные работы, возвести несущие конструкции, обустроить инженерные сети. Также ему предстоит выполнить благоустройство.
– Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 950 619 436 рублей, – говорится в документации.
В этом году из городского бюджета выделят 6 млн 443 тысячи рублей, в 2021-м – 293 млн из областного бюджета, 282 млн рублей – из федерального, 3 млн 700 тысяч – из городского. В 2022 году на строительство планируют потратить ещё 365 млн 309 тысяч рублей.
Электронный аукцион проведут 20 мая. Подрядчик должен закончить работы до 30 декабря 2021 года.
В документации на муниципальном портале говорится о том, что вместимость школы составит 1100 учеников. Ранее власти сообщали, что после окончания этого учебного года здание гимназии №3 начнут сносить, а учеников переведут в другие школы Советского района. Тот корпус, в котором дети учатся сейчас, построили в 1958 году, он рассчитан на 550 мест. По данным на февраль этого года, там учились 1040 учеников.