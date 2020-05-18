Власти ищут подрядчика на строительство школы в Академгородке: за работу готовы заплатить почти миллиард

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на строительство школы на улице Детский проезд, 10 в Советском районе - это будет новое здание для гимназии №3.

По данным с муниципального портала, года мэрия выдала разрешение на строительство на этом месте гимназии №3 ещё 1 августа 2019.



Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Управление капитального строительства» Новосибирска, организатор – департамент строительства и архитектуры мэрии.



Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить подготовительные, земляные, свайные работы, возвести несущие конструкции, обустроить инженерные сети. Также ему предстоит выполнить благоустройство.

