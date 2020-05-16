В новосибирском детсаду воспитателям старше 50 лет запретили выходить на работу из-за коронавируса

Один из новосибирских детских садов, расположенный в Калининском районе, ограничил воспитателей в выходе на работу — речь идёт о специалистах старше 50 лет.
Ограничения действуют с начала этой недели и длятся до 31 мая. По словам воспитателей этого детского сада, несмотря на ограничения, заработную плату за этот месяц им пообещали выплатить в прежнем объёме.
— По решению заведующей, до 31 мая от работы освобождаются сотрудники старше 50 лет, — говорится в сообщении, которое разослало руководство ДОУ воспитателям в мессенджере.
На момент подготовки материала заведующая сада не была доступна для комментария.
Корреспондент НГС связался с заведующими четырёх других детских садов, расположенных в этом районе, — там сообщили, что такие ограничения у них не действуют. Впрочем, в детском саду № 122 пояснили, что на работу не выходят воспитатели 60 лет и старше.
— Они у меня не работают с апреля месяца в соответствии с постановлением губернатора. У нас есть правительство, есть мэрия, мы от их документов работаем. Я не сама лично это придумываю, мне издали приказ, я и работаю с ним, — сообщила заведующая детским садом № 122 Елена Старикова.
На запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска пояснили, что руководитель образовательной организации «в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь нормами федерального и регионального законодательства, правовыми актами органа местного самоуправления» вправе принимать решения о предоставлении нерабочих дней людям из группы риска. А это — работники старше 60 лет, беременные женщины, а также женщины, имеющие малолетних детей, и инвалиды.
— Таким образом, образовательная организация самостоятельно решает вопрос обеспечения дежурной группы воспитателями, не привлекая к работе старшее поколение педагогов. Заработная плата в эти дни за работниками сохраняется в полном объёме.
Напомним, в Новосибирске детские сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп. Место в них предоставляют ребёнку на основании справки от работающих родителей (оба родителя должны работать). При этом родителям, работающим удалённо, в дежурной группе отказывают из-за нехватки мест. О такой ситуации нам рассказала читательница, которую с апреля работодатель перевёл на работу из дома, — в детсаду, который посещают её дети, отказались принимать справку об удалённой работе. По словам заминистра образования Новосибирской области Ирины Мануйловой, всё дело в ограниченности мест в таких группах, их могут посещать только 12 человек.