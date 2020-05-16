В новосибирском детсаду воспитателям старше 50 лет запретили выходить на работу из-за коронавируса

Один из новосибирских детских садов, расположенный в Калининском районе, ограничил воспитателей в выходе на работу — речь идёт о специалистах старше 50 лет.

Ограничения действуют с начала этой недели и длятся до 31 мая. По словам воспитателей этого детского сада, несмотря на ограничения, заработную плату за этот месяц им пообещали выплатить в прежнем объёме.



— По решению заведующей, до 31 мая от работы освобождаются сотрудники старше 50 лет, — говорится в сообщении, которое разослало руководство ДОУ воспитателям в мессенджере.

