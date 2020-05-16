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В новосибирском детсаду воспитателям старше 50 лет запретили выходить на работу из-за коронавируса

По городу ограничения для работников начинаются с 60 лет

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Выйти на работу с этой недели получилось не у всех воспитателей детских садов

Выйти на работу с этой недели получилось не у всех воспитателей детских садов

Один из новосибирских детских садов, расположенный в Калининском районе, ограничил воспитателей в выходе на работу — речь идёт о специалистах старше 50 лет.

Ограничения действуют с начала этой недели и длятся до 31 мая. По словам воспитателей этого детского сада, несмотря на ограничения, заработную плату за этот месяц им пообещали выплатить в прежнем объёме.

— По решению заведующей, до 31 мая от работы освобождаются сотрудники старше 50 лет, — говорится в сообщении, которое разослало руководство ДОУ воспитателям в мессенджере.

На момент подготовки материала заведующая сада не была доступна для комментария.

Корреспондент НГС связался с заведующими четырёх других детских садов, расположенных в этом районе, — там сообщили, что такие ограничения у них не действуют. Впрочем, в детском саду № 122 пояснили, что на работу не выходят воспитатели 60 лет и старше.

— Они у меня не работают с апреля месяца в соответствии с постановлением губернатора. У нас есть правительство, есть мэрия, мы от их документов работаем. Я не сама лично это придумываю, мне издали приказ, я и работаю с ним, — сообщила заведующая детским садом № 122 Елена Старикова.

На запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска пояснили, что руководитель образовательной организации «в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь нормами федерального и регионального законодательства, правовыми актами органа местного самоуправления» вправе принимать решения о предоставлении нерабочих дней людям из группы риска. А это — работники старше 60 лет, беременные женщины, а также женщины, имеющие малолетних детей, и инвалиды.

— Таким образом, образовательная организация самостоятельно решает вопрос обеспечения дежурной группы воспитателями, не привлекая к работе старшее поколение педагогов. Заработная плата в эти дни за работниками сохраняется в полном объёме.

Напомним, в Новосибирске детские сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп. Место в них предоставляют ребёнку на основании справки от работающих родителей (оба родителя должны работать). При этом родителям, работающим удалённо, в дежурной группе отказывают из-за нехватки мест. О такой ситуации нам рассказала читательница, которую с апреля работодатель перевёл на работу из дома, — в детсаду, который посещают её дети, отказались принимать справку об удалённой работе. По словам заминистра образования Новосибирской области Ирины Мануйловой, всё дело в ограниченности мест в таких группах, их могут посещать только 12 человек.

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Коронавирус в НовосибирскеДетские садывоспитатели
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