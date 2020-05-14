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Правительство заявило, что 1,5 тысячи предпринимателей НСО уже получили поддержку — мы ищем этих счастливчиков

Если вы получили помощь или наоборот вам в ней отказали — присылайте свои истории в редакцию

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Около 300 компаний получили беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы сотрудникам

Около 300 компаний получили беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы сотрудникам

Правительство Новосибирской области сообщило, что 1,5 тысячи предпринимателей региона получили поддержку из-за распространения коронавируса.

— Поддержка оказана почти 1500 представителям малого и среднего бизнеса региона. Одобрено 1035 обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, на предоставление отсрочек по кредитам на срок до 6 месяцев. Кроме того, одобрено порядка трехсот обращений от региональных компаний, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, на предоставление краткосрочных целевых кредитов и займов на льготных условиях (по ставке 0%) для выплаты заработной платы (при условии сохранения коллектива), — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

НГС ищет компании, которым удалось получить поддержку. Какую именно помощь вы получили? Насколько трудно её добиться? Как вы действовали и какие документы подавали? Достаточно ли этой помощи, чтобы удержаться в кризис? Или вам не удалось получить никакой поддержки? Расскажите нам! Присылайте свои истории на редакционную почту news@ngs.ru или WhatsApp по номеру +7 913 713–55–80.

Во время очередного совещания с кабинетом министров президент РФ Владимир Путин анонсировал ещё несколько мер поддержки малого и среднего бизнеса. Самой обсуждаемой из которой стали зарплатные кредиты, которые в будущем государство простит, но при выполнении ряда условий. Мы узнали у людей из бизнес-сообщества, не является ли такое предложение очередной «абстракцией». И вот что рассказали бизнесмены.

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