Правительство заявило, что 1,5 тысячи предпринимателей НСО уже получили поддержку — мы ищем этих счастливчиков

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Во время очередного совещания с кабинетом министров президент РФ Владимир Путин анонсировал ещё несколько мер поддержки малого и среднего бизнеса. Самой обсуждаемой из которой стали зарплатные кредиты, которые в будущем государство простит, но при выполнении ряда условий. Мы узнали у людей из бизнес-сообщества, не является ли такое предложение очередной «абстракцией». И вот что рассказали бизнесмены.