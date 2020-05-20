Каждое лето новосибирцы жалуются на неприятный запах в городе. Сейчас уже и не вспомнить, когда это началось, и неизвестно, будет ли этому конец. С последнего удушливого вечера прошла буквально неделя — и вот пахнет снова.

Как власти пытались решить эту проблему и откуда берется этот плохой запах — мы изучили публикации за последние годы и составили хронику борьбы за чистый воздух.



Откуда дует?

Некоторые горожане предполагают, что причиной запаха являются промышленные отходы, которые складируются под открытым небом в районе села Криводановка, на Кудряшовском мясокомбинате.