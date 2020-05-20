Каждое лето новосибирцы жалуются на неприятный запах в городе. Сейчас уже и не вспомнить, когда это началось, и неизвестно, будет ли этому конец. С последнего удушливого вечера прошла буквально неделя — и вот пахнет снова.
Как власти пытались решить эту проблему и откуда берется этот плохой запах — мы изучили публикации за последние годы и составили хронику борьбы за чистый воздух.
Откуда дует?
Некоторые горожане предполагают, что причиной запаха являются промышленные отходы, которые складируются под открытым небом в районе села Криводановка, на Кудряшовском мясокомбинате.
Летом 2017 года запах возмутил и предпринимателей: гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич отправил обращение в правительство Новосибирской области и территориальное управление Росавиации. Сделать это его заставили жалобы пассажиров: они устали терпеть зловоние не только на перроне и лётном поле, но и в зданиях терминалов.
— Очевидно, что этот запах дают складированные на открытом воздухе промышленные отходы животноводческой деятельности, размещённые в непосредственной близости от аэропорта Толмачёво, в районе села Криводановка, — предполагали три года назад в Толмачёво.
Однако в АО «Кудряшовское» тогда заявили, что предприятие не виновато в зловонии:
— Превышений [ПДК загрязняющих веществ] у нас нет никаких, все показатели ниже нормы. То, что [в Новосибирске] периодически пахнет, это, наверное, нужно какой-то аналитической службе брать заборы воздуха, и тогда уже говорить конкретно. Что это именно мы источаем такой зловонный запах, я вам не готова так ответить. У нас ничего не пахнет. А то, что горожане могут выказывать свои какие-то предположения — ну, возможно, это их мнение, — комментировала в 2017-м инженер-эколог АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Наталья Тюменцева.
В отделе информации Западно-Сибирского центра мониторинга загрязнений окружающей среды тогда тоже не смогли установить причину неприятного запаха: в ведомстве отметили, что иногда фиксируют повышенную концентрацию вредных веществ, но они не могут вызвать такой запах.
Чуть позже аэропорту Толмачёво даже пришлось извиняться перед пассажирами за запах.
Как боролись с вонью
Тем не менее даже мэр Новосибирска грешил на мясокомбинат — в том же 2017 году он заявил, что от Кудряшовского свинокомплекса часто бывает «очень характерный душок, связанный с органикой». Тогда же он обещал что-то сделать с этим.
В июле 2017 года после огромного количества жалоб чиновники даже создали спецгруппу для поиска вони в Новосибирске.
К февралю 2018 года стало ясно, что поиски источника зловония зашли в тупик. В число вероятных источников неприятного запаха попали пять мест: кроме «Кудряшовского мясокомбината» туда внесли «Горводоканал», полигон твёрдых коммунальных отходов возле криводановских дач, свиноводческую ферму Сергея Голубева и Толмачёвские Согры, куда сбрасывают сточные воды аэропорт и город Обь.
Реально же чиновничья проверка задела только двух индивидуальных предпринимателей. Чтобы проверить мясокомбинат, Толмачёво и «Горводоканал» у комиссии не хватило прав — эти предприятия подлежат федеральному экологическому надзору. Официально установить, откуда идут неприятные запахи, комиссия так и не смогла.
Кстати, «Горводоканал» пытался бороться с запахом своими силами — летом 2019 года они опубликовали госзакупку на общую сумму 2 миллиона 199 тысяч рублей. Согласно тексту закупки, эти деньги хотели потратить на реагент, нейтрализующий запах в общественных местах и на промышленных объектах.
Время идет, а новосибирцы продолжают жаловаться на вонь в городе. 13 мая жители нескольких районов пожаловались на сильный запах фекалий. Ситуацию осложнила жара в городе:
— Улица Сухарная задыхается от деятельности Кудряшовского свинокомплекса. Дышать нечем! Вонь стоит просто катастрофическая. При тридцатиградусной жаре окно открыть невозможно! — написал в редакцию НГС читатель.
В эту среду, 20 мая, в воздухе также ощущаются запахи канализации.
Впрочем, в Новосибирске летом не только плохо пахнет, но и пыльно. Недавно мы проверили уровень загрязнённости города на чистом белом пёсике. Результат оказался неоднозначным, как, в принципе, и всё то, что окружает тему уборки и спасения города от пыли.