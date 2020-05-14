14 мая четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 73.58
eur 79.78
Тема дня Не сбавляем темпа: ещё 76 зараженных

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

Мать больного ребёнка поехала за продуктами на рынок и получила штраф за нарушение самоизоляции

Женщину остановили сотрудники ГИБДД на Бугринском мосту

1 970
17 Обсудить

Поделиться

Сибирячку 11 мая остановили сотрудники ГИБДД на Бугринском мосту — она направлялась на рынок&nbsp;

Сибирячку 11 мая остановили сотрудники ГИБДД на Бугринском мосту — она направлялась на рынок 

Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Новосибирска за нарушение постановления об изоляции.

— В судебном заседании установлено, что она обратилась за медицинской помощью для своего малолетнего ребёнка с признаками ОРВИ. 6 мая 2020 года заместителем главного государственного санитарного врача по Новосибирской области ей было выдано постановление о нахождении на изоляции по месту жительства до 19 мая 2020 года без права покидания своего жилища в Дзержинском районе Новосибирска. Само привлекаемое к ответственности лицо не отрицало, что медицинскими сотрудниками ей было сообщено, что она находится на карантине, — говорится на сайте суда.

11 мая женщину остановили сотрудники ГИБДД на Бугринском мосту.

— Она пояснила, что направлялась на Левобережный рынок за продуктами, — объяснили в суде.

Вчера, 13 мая, суд признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», и назначил ей штраф в 15 тысяч рублей.

В начале мая Ленинский районный суд Новосибирска приостановил работу базы отдыха «Пикниковый рай» рядом с котлованом «Горский» — она продолжала принимать гостей, несмотря на режим самоизоляции. Её директор объяснил, почему не закрыл её вовремя.

22 апреля Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал 61-летнего пенсионера Александра Соснина за солнечные ванны возле Бугринского моста — мужчине придется выплатить 1000 рублей. Его признали виновным в административном правонарушении по статье о нарушении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). Александр Соснин рассказал НГС, как его задерживали полицейские и почему он считает происходящее абсурдом и издевательством.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскештраф за нарушение карантина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!