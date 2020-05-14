Мать больного ребёнка поехала за продуктами на рынок и получила штраф за нарушение самоизоляции

11 мая женщину остановили сотрудники ГИБДД на Бугринском мосту.

— Она пояснила, что направлялась на Левобережный рынок за продуктами, — объяснили в суде.

Вчера, 13 мая, суд признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», и назначил ей штраф в 15 тысяч рублей.

В начале мая Ленинский районный суд Новосибирска приостановил работу базы отдыха «Пикниковый рай» рядом с котлованом «Горский» — она продолжала принимать гостей, несмотря на режим самоизоляции. Её директор объяснил, почему не закрыл её вовремя.

22 апреля Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал 61-летнего пенсионера Александра Соснина за солнечные ванны возле Бугринского моста — мужчине придется выплатить 1000 рублей. Его признали виновным в административном правонарушении по статье о нарушении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). Александр Соснин рассказал НГС, как его задерживали полицейские и почему он считает происходящее абсурдом и издевательством.

