Мать больного ребёнка поехала за продуктами на рынок и получила штраф за нарушение самоизоляции

Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Новосибирска за нарушение постановления об изоляции.
— В судебном заседании установлено, что она обратилась за медицинской помощью для своего малолетнего ребёнка с признаками ОРВИ. 6 мая 2020 года заместителем главного государственного санитарного врача по Новосибирской области ей было выдано постановление о нахождении на изоляции по месту жительства до 19 мая 2020 года без права покидания своего жилища в Дзержинском районе Новосибирска. Само привлекаемое к ответственности лицо не отрицало, что медицинскими сотрудниками ей было сообщено, что она находится на карантине, — говорится на сайте суда.
11 мая женщину остановили сотрудники ГИБДД на Бугринском мосту.
— Она пояснила, что направлялась на Левобережный рынок за продуктами, — объяснили в суде.
Вчера, 13 мая, суд признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», и назначил ей штраф в 15 тысяч рублей.
В начале мая Ленинский районный суд Новосибирска приостановил работу базы отдыха «Пикниковый рай» рядом с котлованом «Горский» — она продолжала принимать гостей, несмотря на режим самоизоляции. Её директор объяснил, почему не закрыл её вовремя.
22 апреля Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал 61-летнего пенсионера Александра Соснина за солнечные ванны возле Бугринского моста — мужчине придется выплатить 1000 рублей. Его признали виновным в административном правонарушении по статье о нарушении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). Александр Соснин рассказал НГС, как его задерживали полицейские и почему он считает происходящее абсурдом и издевательством.