В Новосибирской области выявили 76 заболевших коронавирусом Covid-19. Общее число заболевших достигло 1376 человек.

Такую информацию сообщил оперативный штаб по коронавирусу НСО.

— По данным оперативного штаба на 10 утра 14 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. 51 пациент выписан по выздоровлению, — говорится в сообщении.

В реанимации сейчас находятся 61 человек, из них 13 на ИВЛ.

Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребёнка. Выздоровели 455 человек, 16 – скончались.

