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Срочно Не сбавляем темпа: ещё 76 зараженных

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Коронавирус обнаружили ещё&nbsp; у 76 человек

Коронавирус обнаружили ещё  у 76 человек

В Новосибирской области выявили 76 заболевших коронавирусом Covid-19. Общее число заболевших достигло 1376 человек.

Такую информацию сообщил оперативный штаб по коронавирусу НСО.

— По данным оперативного штаба на 10 утра 14 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. 51 пациент выписан по выздоровлению, — говорится в сообщении.

В реанимации сейчас находятся 61 человек, из них 13 на ИВЛ.

Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребёнка. Выздоровели 455 человек, 16 – скончались.

В детскую больницу №3 госпитализировали 81 ребёнка с подозрением на Covid-19, в том числе и детей с подтверждённым диагнозом. Во взрослых больницах лежат 1469 человек с подозрением и выявленным заболеванием.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировали 8 человек, в Черепановскую ЦРБ – 3 человека, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую, 1 – в Куйбышевскую ЦРБ.


Всего в Новосибирской области провели 65 тысячи 842 теста на коронавирус.

Детей с коронавирусом кладут в ДГКБ №3. Вчера мы рассказывали, как их там лечат.

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Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в онлайн-хронике.

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коронавирус в Новосибирскестатистика COVID-19
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