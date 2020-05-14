В Новосибирской области выявили 76 заболевших коронавирусом Covid-19. Общее число заболевших достигло 1376 человек.
Такую информацию сообщил оперативный штаб по коронавирусу НСО.
— По данным оперативного штаба на 10 утра 14 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. 51 пациент выписан по выздоровлению, — говорится в сообщении.
В реанимации сейчас находятся 61 человек, из них 13 на ИВЛ.
Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребёнка. Выздоровели 455 человек, 16 – скончались.
В детскую больницу №3 госпитализировали 81 ребёнка с подозрением на Covid-19, в том числе и детей с подтверждённым диагнозом. Во взрослых больницах лежат 1469 человек с подозрением и выявленным заболеванием.
В Тогучинскую ЦРБ госпитализировали 8 человек, в Черепановскую ЦРБ – 3 человека, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую, 1 – в Куйбышевскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области провели 65 тысячи 842 теста на коронавирус.
Детей с коронавирусом кладут в ДГКБ №3. Вчера мы рассказывали, как их там лечат.
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