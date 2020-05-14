Какой город, такой и запах — горожане высмеивают вонь в Новосибирске

Каждый год новосибирцы жалуются на ужасный запах, который распространяется по всему городу. Вот и накануне вечером, 13 мая, тысячи людей уловили в воздухе ароматы не то канализации, не то продуктов жизнедеятельности свинофермы: воздух и правда оказался грязным. Мы попросили новосибирцев во «ВКонтакте» и Инстаграме выдвинуть версии, откуда доносится запах. И вот что думают горожане.
Читатель под номером 277714 высказался сразу на две злободневные темы:
«Это тест на корону. Кто чует, тот здоров. Зато бесплатно. А-ха-ха. Спасибо!»
А читатель под гостевым ником, наконец, нашел плюс масочного режима:
«Вонь настолько жуткая, что приходится сидеть дома в медицинской маске. Пригодилась».
Читатель под ником Патриот уже ничему не удивляется:
«Это стабильность так пахнет. Пора бы за 20 лет уже привыкнуть».
Присоединяются к обсуждению и наши читатели из «ВКонтакте». Так, Сережа Кубинец констатирует, что «это разлагается честь и совесть нашей эпохи». Наш постоянный читатель Dix Dark говорит так: «Русский дух, однако, Русью пахнет».
Читатели из Instagram тоже высказывают свои точки зрения. Среди самых частых: коронавирус, мясокомбинат, свинокомплекс. Были и другие варианты. Так, по мнению горожан, пахнет стройками на Красном проспекте, точно не сиренью, Новосибирском, протухшими планами на лето, отчаянием новосибирцев, антисептиками, загнивающей экономикой.
Комментаторы НГС и вовсе дают мудрый совет:
«Если не пахнет, то нужно провериться на коронавирус».
Добавите что-нибудь еще в комментариях (вдруг мы учли не все варианты)?
А если без шуток, то согласимся с комментатором под ником Кек:
«Меня очень оскорбляет эта вопиющая ситуация: из-за вонючей свинофермы 1,5 миллиона человек вынуждены годами дышать едким запахом, а власть ничего с этим не делает. Уберите этот свинарник за 101 километр! Хватит травить жителей и позориться перед гостями города!»
Проблеме действительно уже много лет. В 2018 году даже создавалась специальная комиссия по поиску зловония (но она не смогла попасть на мясокомбинат). Как видите, точнее чувствуете, источник запаха по сей день не ликвидирован.