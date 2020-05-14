Какой город, такой и запах — горожане высмеивают вонь в Новосибирске

Каждый год новосибирцы жалуются на ужасный запах, который распространяется по всему городу. Вот и накануне вечером, 13 мая, тысячи людей уловили в воздухе ароматы не то канализации, не то продуктов жизнедеятельности свинофермы: воздух и правда оказался грязным. Мы попросили новосибирцев во «ВКонтакте» и Инстаграме выдвинуть версии, откуда доносится запах. И вот что думают горожане.



Читатель под номером 277714 высказался сразу на две злободневные темы:



«Это тест на корону. Кто чует, тот здоров. Зато бесплатно. А-ха-ха. Спасибо!»

