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Город

Какой город, такой и запах — горожане высмеивают вонь в Новосибирске

Каждый год одно и то же (или в этот раз что-то поменялось?)

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А виноваты ли свинюшки в этот раз?

А виноваты ли свинюшки в этот раз?

Каждый год новосибирцы жалуются на ужасный запах, который распространяется по всему городу. Вот и накануне вечером, 13 мая, тысячи людей уловили в воздухе ароматы не то канализации, не то продуктов жизнедеятельности свинофермы: воздух и правда оказался грязным. Мы попросили новосибирцев во «ВКонтакте» и Инстаграме выдвинуть версии, откуда доносится запах. И вот что думают горожане.

Читатель под номером 277714 высказался сразу на две злободневные темы:

«Это тест на корону. Кто чует, тот здоров. Зато бесплатно. А-ха-ха. Спасибо!»

А читатель под гостевым ником, наконец, нашел плюс масочного режима:

«Вонь настолько жуткая, что приходится сидеть дома в медицинской маске. Пригодилась».

Читатель под ником Патриот уже ничему не удивляется:

«Это стабильность так пахнет. Пора бы за 20 лет уже привыкнуть».

Присоединяются к обсуждению и наши читатели из «ВКонтакте». Так, Сережа Кубинец констатирует, что «это разлагается честь и совесть нашей эпохи». Наш постоянный читатель Dix Dark говорит так: «Русский дух, однако, Русью пахнет».

Читатели из Instagram тоже высказывают свои точки зрения. Среди самых частых: коронавирус, мясокомбинат, свинокомплекс. Были и другие варианты. Так, по мнению горожан, пахнет стройками на Красном проспекте, точно не сиренью, Новосибирском, протухшими планами на лето, отчаянием новосибирцев, антисептиками, загнивающей экономикой.

Комментаторы НГС и вовсе дают мудрый совет:

«Если не пахнет, то нужно провериться на коронавирус».

Добавите что-нибудь еще в комментариях (вдруг мы учли не все варианты)?

А если без шуток, то согласимся с комментатором под ником Кек:

«Меня очень оскорбляет эта вопиющая ситуация: из-за вонючей свинофермы 1,5 миллиона человек вынуждены годами дышать едким запахом, а власть ничего с этим не делает. Уберите этот свинарник за 101 километр! Хватит травить жителей и позориться перед гостями города!»

Проблеме действительно уже много лет. В 2018 году даже создавалась специальная комиссия по поиску зловония (но она не смогла попасть на мясокомбинат). Как видите, точнее чувствуете, источник запаха по сей день не ликвидирован.

Чувствовали сегодня ночью сильный запах в городе?

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    Кудряшовский мясокомбинатвонь в городе
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    КОММЕНТАРИИ (11)

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