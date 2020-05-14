Новый вывозной рейс из Таиланда прилетит в Москву через Новосибирск

Новый самолёт с россиянами прилетит из Таиланда в Новосибирск 18 мая. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в Telegram-канале «Госуслуги: Бангкок — РФ».



Самолёт пролетит через 5 городов.



— Открыта дополнительная регистрация на рейс SDM6696 по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва, который вылетает 18 мая 2020 года из аэропорта Пхукета в 09:35 (местное время), из аэропорта Бангкока в 13:05 (местное время), — говорится на сайте.

