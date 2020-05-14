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Новый вывозной рейс из Таиланда прилетит в Москву через Новосибирск

Россиян доставят на родину по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва

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Власти объявили маршрут нового вывозного рейса из Таиланда

Власти объявили маршрут нового вывозного рейса из Таиланда

Новый самолёт с россиянами прилетит из Таиланда в Новосибирск 18 мая. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в Telegram-канале «Госуслуги: Бангкок — РФ».

Самолёт пролетит через 5 городов.

— Открыта дополнительная регистрация на рейс SDM6696 по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва, который вылетает 18 мая 2020 года из аэропорта Пхукета в 09:35 (местное время), из аэропорта Бангкока в 13:05 (местное время), — говорится на сайте.

На этом самолёте могут прилететь граждане из Москвы, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской областей. Также рейс может доставить туристов из Еврейской автономной области, Якутии, Республики Бурятия, Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского, Алтайского и Красноярского края.

Ранее в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ» сообщали о рейсе Бангкок — Владивосток — Новосибирск на 18 мая, но тогда не были известны его номер и время вылета.

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