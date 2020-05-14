Дмитрий Песков рассказал, как лечится от коронавируса и когда в последний раз виделся с президентом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, как лечится от коронавируса, который назвал опасным и кровожадным вирусом. О своём диагнозе, напомним, он сообщил накануне. Его супругу Татьяну Навку также госпитализировали.

По словам пресс-секретаря, он заразился от одного из своих коллег.

— На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы, — передаёт «Коммерсантъ» слова Пескова.

