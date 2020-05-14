В среду, 13 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 74 новых случаях заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено уже 1300 заболевших, 404 из которых поправились, а 16 умерли.



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