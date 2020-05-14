В среду, 13 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 74 новых случаях заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено уже 1300 заболевших, 404 из которых поправились, а 16 умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Объем авиаперевозок и пассажирооборот российских авиакомпаний значительно снизился за апрель этого года. Эта тенденция не обошла и авиакомпанию S7 Airlines. За месяц пассажирооборот снизился на 93,2% по сравнению с прошлым годом.
- Сибирячка с коронавирусом, которая лежит в больнице уже 28 дней, рассказала о симптомах, которые у неё были изначально, и о первом отрицательном анализе.
- Стало известно о 17-й смерти от коронавируса в Новосибирской области — скончался один из музыкантов Новосибирского театра оперы и балета. В сводки оперштаба его смерть не попала. Дочь умершего музыканта НОВАТа рассказала, как её отец боролся с болезнью.
- Городская клиническая больница № 25 в Новосибирске начала работать как инфекционный госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтверждённым диагнозом.
- Главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова рассказала, что в больнице лежит ребёнок, который родился от женщины с подтверждённым COVID-19.
- За последние сутки в России зафиксировано 10 028 случаев коронавируса. С начала пандемии диагноз подтвердился у 242 271 человека.
- В России запретили использовать аппараты ИВЛ, из-за которых горели столичные больницы. Их использование запрещено на время разбирательства. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что регион получил несколько таких аппаратов.
- Главный врач Новосибирского областного онкодиспансера, экс-министр здравоохранения НСО стал куратором «ковидного» госпиталя.
- В России из-за коронавируса перенесли ЕГЭ, а ОГЭ отменили. Об этом сегодня во время совещания с регионами заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.
- В Новосибирской области коронавирус диагностировали у 168 работников медицинских организаций.
- Из 1300 зараженных коронавирусом новосибирцев — 30 детей.
- Еще одно медучреждение города начнет принимать пациентов с коронавирусом. Для этого оснастили Новосибирский областной кардиодиспансер.
- Вирусологи объяснили, почему в России смертность от коронавируса ниже, чем в остальных странах.
- Врачи показали, как выглядят легкие больных с коронавирусом, и объяснили, что происходит с человеком, когда вирус поражает легочную ткань.
- В России достигнут баланс поступающих и выписывающихся пациентов с коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Сегодня прошла первая дезинфекция парков и скверов. Показываем в 8 кадрах, как улицы Новосибирска вычищали от коронавируса.
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