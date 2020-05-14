14 мая четверг
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 73.58
eur 79.78
Тема дня Чем так жутко пахнет в центре Новосибирска

Все новости

Все новости
За всё время в регионе зарегистрировано 1300 случаев&nbsp;заражения коронавирусом

За всё время в регионе зарегистрировано 1300 случаев заражения коронавирусом

В среду, 13 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 74 новых случаях заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено уже 1300 заболевших, 404 из которых поправились, а 16 умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает следить за актуальными новостями пандемии в режиме онлайн.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!