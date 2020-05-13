Ночью 6 февраля мужчина с игрушечным пистолетом напал на киоск возле дома № 8 по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска. Сегодня в прокуратуре Кировского района сообщили, что в отношении 39-летнего нападавшего мужчины утверждено обвинительное заключение.



— В ходе предварительного расследования установлено, что в начале февраля 2020 года в ночное время обвиняемый Ш. находился у себя дома, распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он решил пойти в круглосуточный киоск, расположенный рядом с домом, чтобы похитить 300 рублей на покупку цветов для своей возлюбленной, с которой они были в ссоре, и сигарет, при этом он взял с собой игрушечный пистолет. Около 2 часов ночи обвиняемый подошел к киоску, постучал. Окошко открыла сонная женщина-продавец, которой Ш. продемонстрировал пистолет и потребовал у нее 300 рублей. Испугавшись за свою жизнь, продавец передала денежные средства обвиняемому, — объяснили в ведомстве.