На рост предложения влияет и изменение срока сдачи квартир. Если раньше хозяева сдавали их на сутки, то теперь пытаются сдать на более длительное время. Из-за оттока туристов жилье для ночевки просто перестало интересовать людей.



— Всего за час нашла себе однокомнатную в центре города за тринадцать тысяч рублей! Уже заметно, что многие арендодатели идут на уступки. Правда, меня смутило, что во время подписания договора риелтор с собственником не были в масках и перчатках. Что-то им объяснять я не стала, но было как-то неловко находиться с ними в одном помещении» — рассказывает Полина Экман, снявшая квартиру в конце апреля в Екатеринбурге.



Почему часть съемщиков все равно может остаться без дома



Председатель Федерации независимых профсоюзов России заявил, что в апреле в стране насчитывалось около четырех миллионов безработных. По словам же Алексея Кудрина, главы Счетной палаты, это число продолжает расти и в итоге может подняться до восьми миллионов. Также повышается и процент тех, кто, хотя и остался на прежнем месте работы, но ощутил сокращение доходов. Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» уверены, что таких больше всего среди людей до 30 лет, а это именно те, кто чаще всего пользуется съемным жильем. Поэтому, несмотря на падение цен и наличие предложения, многие из них все равно не могут позволить себе съем квартиры.

