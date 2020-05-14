Во время самоизоляции у россиян снизился доход, некоторые теперь не могут позволить себе съемную квартиру. Кризис по цепной реакции отразился и на собственниках: часто им приходится искать новых арендодателей или снижать плату. Как владельцам жилья и квартирантам договориться — разбираемся вместе с экспертами N1.RU.
Аренда квартир подешевела почти на треть
Первые сигналы о том, что «карантинные каникулы» сказываются на арендном рынке, стали появляться в начале апреля. Проведенный в то время опрос в одной из самых массовых на Facebook групп по поиску жилья Flats For Friends ― там 190 тысяч подписчиков ― показал: собственники квартир начали снижать сумму аренды тем арендаторам, которые в связи с пандемией потеряли часть дохода.
— Часть предприятий прекратили работу, иногородние граждане поехали домой, а студенты были переведены на дистанционное обучение. Многим съемщикам было незачем оставаться в арендуемых квартирах и они поехали в свои. Поэтому сократился спрос, а за ним началось снижение стоимости, ― рассказывает Ирина Зырянова, вице-президент Российской гильдии риэлторов и вице-президент Уральской палаты недвижимости.
Дальше цены на съем жилья опускаются по всей стране: портал «Мир квартир» изучил стоимость оплаты в семидесяти российских городах. Аренда за апрель в среднем подешевела в сравнении с прошлым месяцем на 1,8% в однокомнатных квартирах, на 2,5% в двухкомнатных и на 3,7% в «трешках».
— Объявлений о сдаче квартир, например, в Екатеринбурге стало больше на 70%. В попытке ухватиться хотя бы за какого-нибудь арендатора, собственники и риелторы начали снижать цены. Стоимость некоторых объектов упала на 30%, а в среднем на 20–25%, ― рассказывает Хабиб Насрулаев, специалист по недвижимости в компании «Новосёл».
На рост предложения влияет и изменение срока сдачи квартир. Если раньше хозяева сдавали их на сутки, то теперь пытаются сдать на более длительное время. Из-за оттока туристов жилье для ночевки просто перестало интересовать людей.
— Всего за час нашла себе однокомнатную в центре города за тринадцать тысяч рублей! Уже заметно, что многие арендодатели идут на уступки. Правда, меня смутило, что во время подписания договора риелтор с собственником не были в масках и перчатках. Что-то им объяснять я не стала, но было как-то неловко находиться с ними в одном помещении» — рассказывает Полина Экман, снявшая квартиру в конце апреля в Екатеринбурге.
Почему часть съемщиков все равно может остаться без дома
Председатель Федерации независимых профсоюзов России заявил, что в апреле в стране насчитывалось около четырех миллионов безработных. По словам же Алексея Кудрина, главы Счетной палаты, это число продолжает расти и в итоге может подняться до восьми миллионов. Также повышается и процент тех, кто, хотя и остался на прежнем месте работы, но ощутил сокращение доходов. Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» уверены, что таких больше всего среди людей до 30 лет, а это именно те, кто чаще всего пользуется съемным жильем. Поэтому, несмотря на падение цен и наличие предложения, многие из них все равно не могут позволить себе съем квартиры.
— Из-за того, что осталась без работы, просто не могла дальше оплачивать аренду. Нельзя же жить в квартире бесплатно? Один месяц осталась за счет аванса, который я вносила вначале, а потом переехала к подруге. Если бы не она, жила бы на улице, — рассказала жительница Санкт-Петербурга Марина Ягода.
Кто сдает квартиры, не всегда готов уступать: для многих это единственная возможность заработка. Однако собственники, которые не согласились снизить цену и выселили квартирантов, рискуют в течение долгого времени не найти новых. Арендодатель из Екатеринбурга рассказывает, что именно во избежание такой ситуации и решил сбросить цену.
— Сказал съемщикам, что они могут платить на три тысячи меньше. Лучше договориться со старыми и проверенными квартирантами на более выгодные для них условия, чем искать новых и какое-то время не получать деньги. Пусть я потеряю три тысячи, зато сохраню пятнадцать, — говорит он.
Одним ― отказ от предрассудков, другим ― поиск соседей
Арендодателям сегодня особенно важно изучить рынок и понять, к какой ценовой категории относится их квартира. Также не лишним будет сделать косметический ремонт, оставить только самую необходимую мебель. К популярным советам относится не только сброс цены, но и расширение возможных арендаторов: если хотите сдать квартиру быстрее, откажитесь от требований по национальности, наличию детей или животных. Одним из самых важных пунктов сейчас считается умение идти на компромиссы и договариваться, ведь главное для собственников — не допустить простоя квартиры. Арендаторам же следует напрямую обратиться к хозяевам жилплощади и постараться объяснить свою ситуацию.
— Прямо попросите снизить оплату хотя бы на несколько месяцев. Дайте понять владельцу, что поиск новых квартирантов ему обойдется дороже. Кто ценит долгосрочные деловые отношения, пойдет на встречу, ― делится советом Хабиб Насрулаев.
— Попробуйте коливинг, ― это, когда один объект снимается несколькими людьми. Если вы не хотите переезжать, найдите того, кто разделит с вами расходы на оплату аренды и предложите такой вариант владельцу, ― добавляет Ирина Зырянова.
Для обеих сторон важным пунктом остается заключение договора о найме жилья. Арендодателя он сможет застраховать, например, от нанесения ущерба квартире и от неуплаты аренды. Съемщику, в свою очередь, поможет избежать необоснованных переплат и выселения по первому желанию собственника, а кроме того застрахует от возможных махинаций.
— Сверьте паспортные данные арендодателя с данными из выписки ЕГРН или свидетельства о праве собственности, потребуйте составления договора в двух экземплярах, оба из которых внимательно прочтите перед подписью. Убедитесь, что в документе есть суммы по расчетам, паспортные данные и опись имущества, находящегося в квартире. Для еще большей уверенности ― зафиксируйте показания счетчиков на момент подписания договора, — рассказывает Хабиб Насрулаев.
Собственники и квартиранты поменяются ролями к осени
Количество свободных квартир напрямую зависит от платежеспособности населения: как только люди начнут возвращаться на работу и восстанавливать доходы, им тут же понадобится жилье в крупных городах. После этого цены вернутся на прежний уровень и количество жилплощади, которая не сдается, но ожидает съемщиков, сократится.
— Аренда жилой недвижимости ― это сегмент рынка, на котором нет крупных игроков, определяющих общее направление. Это совокупность некрупных собственников и ситуация здесь в значительной степени определяется их состоянием и общим экономическим положением страны, ― рассказывает Ирина Зырянова.
Так что весомую роль играет распространение вируса и карантинные меры. Даже если режим самоизоляции в скором времени будет снят, его влияние на экономику все равно не компенсируется сразу: например, по оценкам исследовательского холдинга «Ромир», цены на аренду жилплощади только начинают падать. Согласно исследованию портала «Мир квартир», к середине лета стоимость аренды упадет еще на 10–20%.
— Лето ― мертвый сезон, когда бизнес толком не развивается. Деловая жизнь начинает бурлить только с сентября ― это начало учебного года, конец дачного сезона. Так что реальное оживление только тогда и начнется, а отдача будет видна только зимой 2020–2021 года» ― рассказывает доктор экономических наук, директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.
Тем не менее сами риелторы замечают, что спрос постепенно восстанавливается уже сейчас.
— Если в конце апреля почти никто не хотел снимать жилье, то сейчас желающие уже есть. Одни, например, звонили, чтобы арендовать дачу, другие спрашивали про квартиры для студентов на следующий учебный год, а некоторые искали максимально дешевые варианты взамен старым. В общем, просмотры квартир появились, а это дает надежду на возвращение людей в города и впоследствии на повышение спроса, — рассказывает Хабиб Насрулаев.
Так или иначе, цены на съемное жилье вряд ли вернутся к прежнему уровню до конца лета. Поэтому арендодателям придется и дальше идти на уступки. Однако после нормализации рынков, спрос вместе с ценой вновь возрастет: тогда уже подчиняться условиям придется съемщикам.