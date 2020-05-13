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Тема дня Чем так жутко пахнет в центре Новосибирска

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Новосибирцы жалуются на запах сразу в нескольких районах города

Новосибирцы жалуются на запах сразу в нескольких районах города

Вечером в среду, 13 мая, жители Новосибирска пожаловались на то, что центр города окутал неприятный запах, из-за которого невозможно дышать и открывать окна в квартирах.

Новосибирцы жалуются на запах сразу в нескольких районах города: Центральном, Кировском, Октябрьском и Заельцовском

— Улица Сухарная задыхается от деятельности Кудряшовского свинокомплекса. Дышать нечем! Вонь стоит просто катастрофическая. При тридцатиградусной жаре окно открыть невозможно! — написал в редакцию НГС читатель.

Показатели от 4 до 7 баллов говорят о среднем количестве вредных примесей в воздухе

Показатели от 4 до 7 баллов говорят о среднем количестве вредных примесей в воздухе

По данным сайта CityAir, хуже всего обстановка на улице Немировича-Данченко — уровень загрязнения воздуха здесь составляет 5 баллов. Немногим лучше состояние воздуха на Линейной, где загрязнения в 4 балла. Показатели от 4 до 7 баллов говорят о среднем количестве вредных примесей в воздухе.

Вы тоже почувствовали неприятный запах в городе? Пройдите наш опрос в историях Instagram.

Недавно мы проверили уровень загрязнённости города на чистом белом пёсике. Результат оказался неоднозначным, как, в принципе, и всё то, что окружает тему уборки и спасения города от пыли.

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