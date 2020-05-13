Вечером в среду, 13 мая, жители Новосибирска пожаловались на то, что центр города окутал неприятный запах, из-за которого невозможно дышать и открывать окна в квартирах.

Новосибирцы жалуются на запах сразу в нескольких районах города: Центральном, Кировском, Октябрьском и Заельцовском

— Улица Сухарная задыхается от деятельности Кудряшовского свинокомплекса. Дышать нечем! Вонь стоит просто катастрофическая. При тридцатиградусной жаре окно открыть невозможно! — написал в редакцию НГС читатель.