В Заельцовском районе «Хонда» сбила 15-летнего подростка на велосипеде

Сегодня вечером, 13 мая, в Заельцовском районе Новосибирска водитель Honda CR-V сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

— В 19:00 водитель 1987 года рождения на автомобиле Honda CR-V следовала со стороны улицы Георгия Колонды вдоль дома 2/2 по улице Лебедевского и столкнулась с велосипедистом, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП 15-летний подросток с травмой коленного сустава и ушибами доставлен в больницу.

По факту происшествия ведется разбирательство, уточняются обстоятельства случившегося.

