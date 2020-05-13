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Происшествия

В Заельцовском районе «Хонда» сбила 15-летнего подростка на велосипеде

Мальчика доставили в больницу с ушибами и травмой коленного сустава

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Инцидент произошел в 19:00

Инцидент произошел в 19:00

Сегодня вечером, 13 мая, в Заельцовском районе Новосибирска водитель Honda CR-V сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

— В 19:00 водитель 1987 года рождения на автомобиле Honda CR-V следовала со стороны улицы Георгия Колонды вдоль дома 2/2 по улице Лебедевского и столкнулась с велосипедистом, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП 15-летний подросток с травмой коленного сустава и ушибами доставлен в больницу.

По факту происшествия ведется разбирательство, уточняются обстоятельства случившегося.

Похожая ситуация произошла в понедельник вечером, 27 апреля, в Ленинском районе Новосибирска — автомобиль сбил мальчика-велосипедиста. Ребенка с травмами доставили в больницу. Инцидент произошел на улице Пархоменко.

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