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Только за день общая площадь пройденной территории составила около двух миллионов квадратных метров

Только за день общая площадь пройденной территории составила около двух миллионов квадратных метров

Днём в среду, 13 мая, сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области провели специальную обработку скверов и парков в Новосибирске. Публикуем 8 кадров с мест дезинфекции.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, к широкому списку уже обрабатываемых в ежедневном режиме территорий и зданий с 13 мая добавились скверы и парки. За сегодняшний день специалисты продезинфицировали около двух миллионов квадратных метров.

— Более 50 человек и 10 единиц техники Главного управления МЧС России по Новосибирской области и Сибирского спасательного центра совместно с областным Центром по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности проводят обработку тротуаров, скамеек, детских и спортивных площадок, других сооружений и объектов инфраструктуры внутри скверов и парков, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Спасатели, полностью экипированные средствами индивидуальной защиты

Спасатели, полностью экипированные средствами индивидуальной защиты

Сегодня специалисты обработали Нарымский, Театральный и Первомайский скверы, а также парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова и Заельцовский парк

Сегодня специалисты обработали Нарымский, Театральный и Первомайский скверы, а также парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова и Заельцовский парк

Обработка в других парковых зонах будет продолжаться ежедневно

Обработка в других парковых зонах будет продолжаться ежедневно

Улицы обрабатывают дезинфицирующим раствором, содержащим 1% активного хлора

Улицы обрабатывают дезинфицирующим раствором, содержащим 1% активного хлора

Спасатели&nbsp;пользуются машинами специальной обработки техники, автономными бортовыми комплектами и мобильными комплексами специальной обработки

Спасатели пользуются машинами специальной обработки техники, автономными бортовыми комплектами и мобильными комплексами специальной обработки

Обрабатывают даже лавочки

Обрабатывают даже лавочки

Сейчас продолжается обработка медицинских учреждений, привокзальных площадей, железнодорожных, автобусных и речного вокзалов, зданий и помещений силовых структур

Сейчас продолжается обработка медицинских учреждений, привокзальных площадей, железнодорожных, автобусных и речного вокзалов, зданий и помещений силовых структур

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Коронавирус в Новосибирскепаркискверыдезинфекция
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