Днём в среду, 13 мая, сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области провели специальную обработку скверов и парков в Новосибирске. Публикуем 8 кадров с мест дезинфекции.



Как рассказали в пресс-службе МЧС, к широкому списку уже обрабатываемых в ежедневном режиме территорий и зданий с 13 мая добавились скверы и парки. За сегодняшний день специалисты продезинфицировали около двух миллионов квадратных метров.



— Более 50 человек и 10 единиц техники Главного управления МЧС России по Новосибирской области и Сибирского спасательного центра совместно с областным Центром по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности проводят обработку тротуаров, скамеек, детских и спортивных площадок, других сооружений и объектов инфраструктуры внутри скверов и парков, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.