После публикации НГС нашёлся правнук одного из первых жителей «дома Янки» — он показал фото своего прадеда

В Новосибирске всё ещё живут потомки Кузьмы Коякова, который 110 лет назад построил спорный дом на углу улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных. Во второй половине прошлого века в доме жила семья новосибирской поэтессы и певицы Янки Дягилевой.
После публикации на НГС колонки о доме с её автором связался праправнук Кузьмы Коякова — Игорь Кояков.
— Про то, что дом принадлежал нашей семье, я узнал случайно буквально пару месяцев назад: в паблике «Типичный Новосибирск» была запись. Я такой музыкой интересовался в подростковом возрасте, ну и прочитал по старой памяти. И увидел свою фамилию. Поинтересовался у матери, она сказала, что да, действительно, это была наша родня по линии отца, — рассказал корреспонденту НГС Игорь Кояков.
В семье Кояковых сохранились фотографии Михаила Кузьмича Коякова — прадеда Игоря Коякова и старшего сына шамышейского крестьянина Кузьмы Коякова, который в начале прошлого века переехал в Новониколаевск и построил усадьбу. Кроме них, сохранились его трудовая книжка и диплом из Свердловска, где он учился торговому делу.
— О двоюродном прадеде (Иване Коякове, младшем сыне Кузьмы. — Прим. ред.) мы знали только, что он был. О прадеде — что он пропал на войне. Два года назад я искал его в базах «Мемориала», он числился как пропавший без вести. Теперь знаем место захоронения, — добавил Игорь Кояков.
Восстановлением истории дома занимается исследовательница Валерия Яковлева: она рассказала НГС, кем был Кузьма Кояков, и о судьбе его семьи. Его старший сын Михаил занимался в Новониколаевске щепной торговлей. В 1942 году он был призван на фронт, попал в плен, был ранен и в том же году погиб. По информации исследования, он похоронен в Германии, в городе Эхинген.
В прошлом году в Новосибирске нашли владельца «дневника пятиклашки из 50-х» — человека с уникальным почерком.