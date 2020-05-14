После публикации НГС нашёлся правнук одного из первых жителей «дома Янки» — он показал фото своего прадеда

В Новосибирске всё ещё живут потомки Кузьмы Коякова, который 110 лет назад построил спорный дом на углу улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных. Во второй половине прошлого века в доме жила семья новосибирской поэтессы и певицы Янки Дягилевой.

После публикации на НГС колонки о доме с её автором связался праправнук Кузьмы Коякова — Игорь Кояков.



— Про то, что дом принадлежал нашей семье, я узнал случайно буквально пару месяцев назад: в паблике «Типичный Новосибирск» была запись. Я такой музыкой интересовался в подростковом возрасте, ну и прочитал по старой памяти. И увидел свою фамилию. Поинтересовался у матери, она сказала, что да, действительно, это была наша родня по линии отца, — рассказал корреспонденту НГС Игорь Кояков.