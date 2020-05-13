13 мая среда
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 2/10
usd 73.43
eur 79.44
Тема дня ЕГЭ перенесли

Все новости

Все новости
Баланс поступления и выписки уравнялся, но это ещё не плато

Баланс поступления и выписки уравнялся, но это ещё не плато

В России достигнут баланс поступающих и выписывающихся пациентов с коронавирусом. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил 13 мая на заседании Госдумы, посвящённом ситуации с COVID-19. Вместе с тем он отметил, что ситуация с инфекцией остается напряженной, но она управляема.

— Количество инфицированных в стране на сегодняшний день составляет более 240 тысяч человек. Мы видим, что ситуация остается достаточно напряженной, но сегодня она управляема, — подчеркнул Михаил Мурашко.

Министр не говорит, что Россия вышла на плато — по этому вопросу страна пока находится в подвешенном состоянии. Во многом из-за того, что вирус легко и быстро передаётся и чаще других вызывает осложнения. Вместе с тем глава Минздрава отметил, что первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в России уже летом.

— Идет разработка вакцин и лекарств. Это важно, так как, чтобы вернуться к нормальной жизни, необходимо фармацевтическое управление инфекцией. В июне планируется начать клинические испытания кандидатных вакцин от COVID-19. В июле, рассчитываю, появятся первые препараты, — поделился Михаил Мурашко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 миллиона человек, около 282 тысячи умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2212.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусплато заболеваемостиCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!