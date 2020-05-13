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Врачи показали, как выглядят легкие больных с коронавирусом

И объяснили, что происходит с человеком, когда вирус поражает легочную ткань

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По последним данным, в России почти 1500 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

По последним данным, в России почти 1500 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская во время заседания оперштаба показала снимки органов легких у людей с подтвержденным коронавирусом. На слайдах видно, как инфекция поражает легочную ткань, оставляя матовые помутнения.

— Всё, что темное, — это ткань легкого, а светлое — так называемое матовое стекло. Это показатель того, что наступает необратимый процесс. Легкие наполняются кровью, и дышать пациент самостоятельно не может, — объяснила Быковская.

Темное — это ткань легкого, светлые пятна — поражения&nbsp;

Темное — это ткань легкого, светлые пятна — поражения 

Из-за того, что такие поражения легких на снимках выглядят помутневшими, врачи и ученые называют его «эффектом матового стекла». Оно проявляется даже у тех, кто переболел коронавирусом без симптомов. Ранее ученые выяснили, что примерно две трети заболевших переносят коронавирус без видимых симптомов. При этом у половины из них есть пневмония, которую пациенты не могут заметить самостоятельно.

По словам врачей, такие повреждения — показатель необратимых процессов в легких

По словам врачей, такие повреждения — показатель необратимых процессов в легких

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2212. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 миллиона человек, около 282 тысяч умерли.

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