Журналистка заболела коронавирусом и рассказала свою историю: онлайн-хроника

История 20-летнего сироты Аристарха Ушакова, который остался без жилья, к сожалению, типична для сирот нашего времени. Государство только на бумаге обещает таким людям сразу предоставлять жильё. По факту ждать обещанную квартиру приходится годами. В борьбе за то, что тебе положено по закону, не помогает даже выигрыш в суде. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил дело Аристарха Ушакова — на суды с чиновниками ему пришлось потратить свою зарплату официанта и бабушкину пенсию. Суды выиграл, но квартиру не получил.
МЧС напоминает, что сегодня и завтра в регионе ожидается «аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше».
Расскажите, а вы уже успели позагорать в этом мае?
Журналист Анна Поваго, работающая в издании «Коммерсантъ» в Москве, заболела коронавирусом, о чём получила подтверждение 9 мая. Она рассказала свою историю возможного заражения, описала все важные моменты: общение с врачом, побочные эффекты назначенных лекарств. Наши коллеги из 76.ru опубликовали ее рассказ. Прочитайте (особенно если до сих пор не относились к коронавирусу серьезно).
ГУ МВД по Новосибирской области напомнило, что нужно делать, чтобы не стать жертвами мошенников, которые хотят украсть деньги с банковских карт.
Вот 5 основных советов:
нужно оформлять на свое имя только банковские карты, в которых есть необходимость, по возможности избегая кредитных карт;
важно помнить, что сотрудники банка никогда не спрашивают никаких данных о банковской карте, тем более не запрашивают кодов подтверждения;
нельзя никому не предавать CVV, CVC и pin коды своих банковских карт;
всю информацию о вашей банковской карте можно уточнить в отделении банка при наличии паспорта;
если вам гарантируют полное погашение задолженности перед кредитно-финансовой организацией, при этом сразу оплатить эту услугу, отнеситесь к этому с осторожностью и предусмотрите все риски такого сомнительного предложения.
18 мая в Новосибирск из Таиланда прилетит новый вывозной рейс с россиянами. Он пролетит через 5 городов.
Вечером в среду, 13 мая, жители Новосибирска пожаловались на то, что центр города окутал неприятный запах, из-за которого невозможно дышать и открывать окна в квартирах.
Кажется, что к утру запах пропал. Может быть, он появился в других районах? Сообщите об этом по номеру +7 923 157-00-00 (WhatsApp и Telegram) или через почту news@ngs.ru.
Доброе утро! Сегодня хронику для вас веду я, Екатерина Евстафьева.
Пока вы можете вспомнить, что произошло из-за коронавируса вчера. Мы собрали всё самое важное в нашей подборке.