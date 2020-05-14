Журналистка заболела коронавирусом и рассказала свою историю: онлайн-хроника

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы запускам новую онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и области.

Накануне в России из-за коронавируса перенесли ЕГЭ. Проводить экзамены планируется только для тех, кто намерен поступать в вуз.

Кроме этого, 13 мая стало известно, что в Новосибирской области 168 сотрудников медучреждений заболели коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения региона.