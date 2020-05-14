14 мая четверг
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 73.58
eur 79.78
Тема дня Чем так жутко пахнет в центре Новосибирска

Ведущие

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Журналистка заболела коронавирусом и рассказала свою историю: онлайн-хроника

Рассказываем, как меняется из-за пандемии наш любимый город

10 500
34 Обсудить

Поделиться

В среду, 13 мая, новосибирцев без масок не хотели пускать в метро. Интересно, чем удивит сегодняшний день?

В среду, 13 мая, новосибирцев без масок не хотели пускать в метро. Интересно, чем удивит сегодняшний день?

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы запускам новую онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и области.

Накануне в России из-за коронавируса перенесли ЕГЭ. Проводить экзамены планируется только для тех, кто намерен поступать в вуз.

Кроме этого, 13 мая стало известно, что в Новосибирской области 168 сотрудников медучреждений заболели коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения региона.

Вы можете запросто стать соавтором нашей онлайн-хроники. Шли по городу и сделали интересное фото, касающееся самоизоляции, карантина, коронавируса и вот этого всего? Или, может быть, у вас есть важная новость о том, что происходит в Новосибирске из-за пандемии? Вы знаете заболевших, знали умерших или сами лечитесь от COVID-19? Свяжитесь с нами по номеру +7 923 157-00-00 (WhatsApp и Telegram) или через почту news@ngs.ru.

Екатерина Евстафьева

История 20-летнего сироты Аристарха Ушакова, который остался без жилья, к сожалению, типична для сирот нашего времени. Государство только на бумаге обещает таким людям сразу предоставлять жильё. По факту ждать обещанную квартиру приходится годами. В борьбе за то, что тебе положено по закону, не помогает даже выигрыш в суде. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил дело Аристарха Ушакова — на суды с чиновниками ему пришлось потратить свою зарплату официанта и бабушкину пенсию. Суды выиграл, но квартиру не получил.

Екатерина Евстафьева

МЧС напоминает, что сегодня и завтра в регионе ожидается «аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше».

Екатерина Евстафьева

Расскажите, а вы уже успели позагорать в этом мае?

Расскажите, а вы уже успели позагорать в этом мае?
    Екатерина Евстафьева

    Журналист Анна Поваго, работающая в издании «Коммерсантъ» в Москве, заболела коронавирусом, о чём получила подтверждение 9 мая. Она рассказала свою историю возможного заражения, описала все важные моменты: общение с врачом, побочные эффекты назначенных лекарств. Наши коллеги из 76.ru опубликовали ее рассказ. Прочитайте (особенно если до сих пор не относились к коронавирусу серьезно).

    Екатерина Евстафьева
    Сервис 2ГИС оценивает пробки этим утром в 4 балла. Посмотрите, какие участи более загружены

    Сервис 2ГИС оценивает пробки этим утром в 4 балла. Посмотрите, какие участи более загружены

    Екатерина Евстафьева

    ГУ МВД по Новосибирской области напомнило, что нужно делать, чтобы не стать жертвами мошенников, которые хотят украсть деньги с банковских карт.

    Вот 5 основных советов:

    нужно оформлять на свое имя только банковские карты, в которых есть необходимость, по возможности избегая кредитных карт;

    важно помнить, что сотрудники банка никогда не спрашивают никаких данных о банковской карте, тем более не запрашивают кодов подтверждения;

    нельзя никому не предавать CVV, CVC и pin коды своих банковских карт;

    всю информацию о вашей банковской карте можно уточнить в отделении банка при наличии паспорта;

    если вам гарантируют полное погашение задолженности перед кредитно-финансовой организацией, при этом сразу оплатить эту услугу, отнеситесь к этому с осторожностью и предусмотрите все риски такого сомнительного предложения.

    Екатерина Евстафьева

    18 мая в Новосибирск из Таиланда прилетит новый вывозной рейс с россиянами. Он пролетит через 5 городов.

    Екатерина Евстафьева

    Вечером в среду, 13 мая, жители Новосибирска пожаловались на то, что центр города окутал неприятный запах, из-за которого невозможно дышать и открывать окна в квартирах.

    Кажется, что к утру запах пропал. Может быть, он появился в других районах? Сообщите об этом по номеру +7 923 157-00-00 (WhatsApp и Telegram) или через почту news@ngs.ru.

    Екатерина Евстафьева
    По данным на 07:01, индекс самоизоляции в Новосибирске составляет 4,2 балла. Это значит, что на улицах почти нет людей. Такую информацию предоставил специальный сервис Яндекса

    По данным на 07:01, индекс самоизоляции в Новосибирске составляет 4,2 балла. Это значит, что на улицах почти нет людей. Такую информацию предоставил специальный сервис Яндекса

    Екатерина Евстафьева

    Доброе утро! Сегодня хронику для вас веду я, Екатерина Евстафьева.

    Пока вы можете вспомнить, что произошло из-за коронавируса вчера. Мы собрали всё самое важное в нашей подборке.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ5
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    коронавирус в Новосибирске
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (34)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!