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Город Летопись

Мэрия Новосибирска могла выглядеть по-другому — посмотрите на непривычные эскизы с колоннами

Показываем, как бы смотрелось здание с крыльцом с высокими сводами и скульптурами

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Портик с колоннами по-разному примеряли к мэрии, но в итоге так и не построили

Портик с колоннами по-разному примеряли к мэрии, но в итоге так и не построили

Здание мэрии Новосибирска могло выглядеть совсем иначе — в сборнике исторических очерков «История города. Новониколаевск — Новосибирск» нашёлся непривычный эскиз.

Изначально здание было построено в стиле конструктивизма в 1927 году для Промбанка. После того как его в 1931 году передали горисполкому, его перестроили: у здания появились ещё два этажа, а конструктивизм больше не соответствовал эпохе. После здание хотели снова перестроить.

— Проекты перестройки 1935 года предусматривали портик, выступающий перед фасадом здания, увенчанный скульптурами рабочего и колхозника (архитекторы Николай Кузьмин и Валентин Добролюбов), — рассказал краевед, сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. — Но до него дело так и не дошло. Наращённое на два этажа здание простояло незавершённым всю войну, отделка его была закончена лишь в 1954-м в неоклассических формах.

Один из проектов оформления фасада мэрии был почти готическим, разве что вместо горгулий на портике предполагались статуи рабочих и крестьян

Один из проектов оформления фасада мэрии был почти готическим, разве что вместо горгулий на портике предполагались статуи рабочих и крестьян

Ещё один нереализованный проект, менее монументальный, нашёлся в книге Сергея Баландина «Новосибирск. История градостроительства 1893 — 1945 гг.». Объясняя несколько готический образ фасада здания в проектах, составители сборника об истории Новосибирска отмечали, что именно с колоннадой дворянской усадьбы или куполом храма в то время ассоциировали здания особой важности.

Другой проект был проще и лаконичнее

Другой проект был проще и лаконичнее

Сравните с тем, как здание выглядит сейчас

Сравните с тем, как здание выглядит сейчас

Одним из самых перестраиваемых зданий в городе был главный вокзал: для его строительства выбирали из 45 проектов. А ещё у нас есть целая серия текстов об удивительных проектах, которые так и не реализовали в Новосибирске.

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архитектура Новосибирскаистория Новосибирска
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