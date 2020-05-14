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Куда в Новосибирске свозят больных коронавирусом — показываем на карте 10 «горячих точек»

Для лечения таких больных подготовили 10 больниц, но в некоторых из них ещё нет пациентов

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Изначально пациентов с коронавирусом принимала только инфекционная больница, потом её мощностей перестало хватать

Изначально пациентов с коронавирусом принимала только инфекционная больница, потом её мощностей перестало хватать

В Новосибирске создано уже два инфекционных госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе городских клинических больниц. Постепенно всё новые и новые больницы начинают принимать новосибирцев с подозрением на инфекцию и с подтверждённым диагнозом. Мы нанесли все такие медучреждения на карту.

Изначально взрослых пациентов с коронавирусом принимала только инфекционная больница № 1 (посмотрите, как работали врачи в первые тяжелые недели), а детей — детская больница № 3. Потом в городе открылся первый инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы № 11 (пациентов из неё перевели и полностью освободили) — он работает по типу сортировочного центра, который распределяет тех, у кого есть симптомы ОРВИ, пневмония, подозрение на коронавирус и подтверждённый диагноз. В нём развёрнуто 642 койки — мы делали репортаж оттуда, посмотрите на эти 15 пугающих своей безлюдностью кадров.

В некоторых медучреждениях, например, в областной туберкулёзной больнице,&nbsp;пока нет пациентов с коронавирусом

В некоторых медучреждениях, например, в областной туберкулёзной больнице, пока нет пациентов с коронавирусом

Недавно в городе начал работать второй инфекционный госпиталь — на базе городской клинической больницы № 25. На момент публикации материала в Минздраве не смогли уточнить, на сколько мест он рассчитан.

Помимо специальных ковидных госпиталей, есть больницы, которые частично перепрофилированы под таких пациентов. Как правило, инфекция у них может сочетаться с другими заболеваниями, например, в областной туберкулёзной больнице готовы принимать пациентов с туберкулёзом и COVID-19, а в областном кардиодиспансере — с болезнями сердца. Беременных женщин с коронавирусом готовы принимать роддом ЦКБ СО РАН и перинатальный центр областной больницы.

Кроме того, пациенты с коронавирусом есть в областном госпитале ветеранов войн № 2 и больнице № 12.

По данным на 14 мая, в Новосибирской области уже 1376 человек заражены коронавирусом. Есть и жертвы: скончались 16 человек, правда, некоторые не попали в эту статистику — например, 54-летний музыкант НОВАТа, который месяц лечился от COVID-19, получил отрицательный анализ, но спустя несколько дней все равно умер. Почитайте, что рассказала его дочь. А эксперты рассказали НГС, почему от коронавируса чаще умирают мужчины, чем женщины (этому есть логичное объяснение).

Интересно почитать и дневник новосибирца с коронавирусом — заболевший мужчина дотошно на протяжении 17 дней описывал свои симптомы. А врачи показали, как выглядят легкие пациента с коронавирусом.

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коронавирусКоронавирус в Новосибирскебольницы
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