Куда в Новосибирске свозят больных коронавирусом — показываем на карте 10 «горячих точек»

Недавно в городе начал работать второй инфекционный госпиталь — на базе городской клинической больницы № 25 . На момент публикации материала в Минздраве не смогли уточнить, на сколько мест он рассчитан.



Помимо специальных ковидных госпиталей, есть больницы, которые частично перепрофилированы под таких пациентов. Как правило, инфекция у них может сочетаться с другими заболеваниями, например, в областной туберкулёзной больнице готовы принимать пациентов с туберкулёзом и COVID-19, а в областном кардиодиспансере — с болезнями сердца. Беременных женщин с коронавирусом готовы принимать роддом ЦКБ СО РАН и перинатальный центр областной больницы.

Кроме того, пациенты с коронавирусом есть в областном госпитале ветеранов войн № 2 и больнице № 12 .

По данным на 14 мая, в Новосибирской области уже 1376 человек заражены коронавирусом. Есть и жертвы: скончались 16 человек, правда, некоторые не попали в эту статистику — например, 54-летний музыкант НОВАТа, который месяц лечился от COVID-19, получил отрицательный анализ, но спустя несколько дней все равно умер. Почитайте, что рассказала его дочь. А эксперты рассказали НГС, почему от коронавируса чаще умирают мужчины, чем женщины (этому есть логичное объяснение).