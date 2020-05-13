Ранее в кардиодиспансер по приказу министра свозили аппараты ИВЛ со всего региона. Хальзов объяснял это тем, что аппараты нужны для создания минимального запаса для борьбы с коронавирусом.

О чем еще сегодня министр рассказывал журналистам, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.