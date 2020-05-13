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Ранее в кардиодиспансер по приказу министра свозили 113 аппаратов ИВЛ со всего региона

Ранее в кардиодиспансер по приказу министра свозили 113 аппаратов ИВЛ со всего региона

В Новосибирске еще одно медучреждение начнет принимать пациентов с коронавирусом. Для этого оснастили Новосибирский областной кардиодиспансер.

— Либо сегодня вечером, либо завтра утром кардиодиспансер начнет принимать больных с коронавирусом, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время брифинга оперштаба региона.

Он добавил, что сейчас пациентов с COVID-19 с 5 мая также принимают больница №12 и больница №25 (работает как госпиталь и сортировочный центр). Также больных принимают еще несколько больниц, в том числе №11, которая работает как госпиталь и сортировочный центр.

В кардиодиспансере уже установили необходимое обрудование

В кардиодиспансере уже установили необходимое обрудование

Аппараты ИВЛ в кардиодиспансер привозили из других больниц

Аппараты ИВЛ в кардиодиспансер привозили из других больниц

Ранее в кардиодиспансер по приказу министра свозили аппараты ИВЛ со всего региона. Хальзов объяснял это тем, что аппараты нужны для создания минимального запаса для борьбы с коронавирусом.

О чем еще сегодня министр рассказывал журналистам, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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