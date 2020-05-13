В Новосибирске еще одно медучреждение начнет принимать пациентов с коронавирусом. Для этого оснастили Новосибирский областной кардиодиспансер.
— Либо сегодня вечером, либо завтра утром кардиодиспансер начнет принимать больных с коронавирусом, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время брифинга оперштаба региона.
Он добавил, что сейчас пациентов с COVID-19 с 5 мая также принимают больница №12 и больница №25 (работает как госпиталь и сортировочный центр). Также больных принимают еще несколько больниц, в том числе №11, которая работает как госпиталь и сортировочный центр.
Ранее в кардиодиспансер по приказу министра свозили аппараты ИВЛ со всего региона. Хальзов объяснял это тем, что аппараты нужны для создания минимального запаса для борьбы с коронавирусом.
О чем еще сегодня министр рассказывал журналистам, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.