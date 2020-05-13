ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса

Сроки сдачи единого госэкзамена в России перенесены из-за коронавируса, об этом сегодня во время совещания с регионами заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.



Конкретных дат ЕГЭ еще нет. По словам замминистра, сроки будут согласованы с правительством РФ им закреплены на законодательном уровне. Проводить экзамены планируется только для тех, кто намерен поступать в вуз. Остальным выставят оценки по итогам года.



Для девятиклассников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки также выставят на основании годовых.

