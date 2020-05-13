В Новосибирской области коронавирус диагностировали у 168 работников медицинских организаций — цифры по заболеваемости среди персонала больниц и поликлиник озвучил министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время брифинга оперштаба.



— Общее количество — 168 человек. Это не только медики, но и все сотрудники медицинских учреждений Новосибирской области, — объяснил министр.

Сегодня Константин Хальзов провёл брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе — мы вели текстовую онлайн-трансляцию на сайте. Видео с брифинга вы можете посмотреть в нашем Instagram. Не забудьте подписаться на аккаунт, чтобы не пропустить ничего важного.