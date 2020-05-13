Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что регион получил несколько аппаратов ИВЛ «Авента-М». Ранее Росздравнадзор временно приостановил эксплуатацию таких аппаратов.
Аппараты «Авента-М», выпущенные на Уральском приборостроительном заводе, использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. Причина возгораний везде одна — из-за неисправности загорелись указанные аппараты ИВЛ. Во время пожара в московской больнице погибла одна пациентка, в Петербурге жертвами ЧП стали пять человек.
— Эти аппараты получены, несколько штук, буквально на той неделе, в рамках централизованной поставки, — сообщил министр.
Из этих ИВЛ в Новосибирской области работал один. Его работу приостановили по требованию Росздравнадзора.
Всего с начала пандемии область закупила 30 аппаратов ИВЛ. Планируются и другие закупки, область ждёт 300 аппаратов.
Минздрав НСО ранее сообщал, что в регионе есть 125 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным на 24 апреля, Новосибирская область ожидала ещё 167 аппаратов, которые закупил Минздрав, и 171, приобретённый Минпромторгом.
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