— Эти аппараты получены, несколько штук, буквально на той неделе, в рамках централизованной поставки, — сообщил министр.



Из этих ИВЛ в Новосибирской области работал один. Его работу приостановили по требованию Росздравнадзора.

Всего с начала пандемии область закупила 30 аппаратов ИВЛ. Планируются и другие закупки, область ждёт 300 аппаратов.

Минздрав НСО ранее сообщал, что в регионе есть 125 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным на 24 апреля, Новосибирская область ожидала ещё 167 аппаратов, которые закупил Минздрав, и 171, приобретённый Минпромторгом.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и области.

