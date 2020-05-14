«Лучше ими не болеть»: вирусолог рассказал, к чему готовиться после COVID-19

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, к чему стоит готовиться населению и здравоохранению, когда заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад.
— До этого было известно 4 вида коронавируса на протяжении более 50 лет. И как сейчас становится ясным, эти инфекции пришли к нам от летучих мышей. Просто они сделали это намного раньше, чем сегодняшний штамм, и мы этих процессов не видели и не наблюдали. Сейчас путем молекулярно-генетического анализа это всё подтверждено. Такие инфекции приходили, приходят и будут приходить, и частота этих приходов неизвестна, — объясняет вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов.
Он добавил, что наработки китайских учёных очень помогли в борьбе с нынешним штаммом коронавируса.
— Если бы китайские ученые не изучали коронавирус летучих мышей предыдущие десятилетия, мы могли бы на месяц позже узнать вообще, откуда взялся этот возбудитель. А они изучили два изолята, которые, как выяснилось, явились прародителями этой человеческой инфекции. Я напомню, что тот же вирус ближневосточного респираторного синдрома произошёл от летучих мышей, атипичная пневмония тоже. Ещё мы знаем, что к нам приходят периодически разные штаммы вируса гриппа. То они свиные, то птичьи. И переходы на человека вирусов из дикой природы были, есть и будут. И надо изучать природных возбудителей, чтобы можно было бы говорить о будущем, — говорит учёный.
Сергей Нетёсов уверен, что новый коронавирус просто присоединится к уже существующим штаммам.
— Большинство ученых сейчас склоняется к тому, что он со временем превратится в пятый коронавирус, который вызывает ОРВИ. И нам придется за коронавирусы взяться серьезно, потому что лучше ими не болеть. По данным некоторых стран, коронавирус вызывает до 20% ОРВИ. К ним нужно отнестись серьезнее. Если получится сделать вакцину от этого возбудителя, то стоит сделать вакцину и от других коронавирусов, которые редко, но вызывают очень тяжелые вирусные пневмонии, — считает вирусолог.
Накануне Сергей Нетёсов вместе с другим вирусологом Андреем Покровским рассказывал, почему в России смертность от коронавируса ниже, чем в других странах.
В Новосибирске сейчас зарегистрировано 1300 случаев коронавируса — из них 16 человек умерли и пока только 404 пациента выздоровели. А накануне главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова рассказала, что в больнице лежит ребёнок, который родился от женщины с подтверждённым COVID-19.
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