«Лучше ими не болеть»: вирусолог рассказал, к чему готовиться после COVID-19

Он добавил, что наработки китайских учёных очень помогли в борьбе с нынешним штаммом коронавируса.

— Если бы китайские ученые не изучали коронавирус летучих мышей предыдущие десятилетия, мы могли бы на месяц позже узнать вообще, откуда взялся этот возбудитель. А они изучили два изолята, которые, как выяснилось, явились прародителями этой человеческой инфекции. Я напомню, что тот же вирус ближневосточного респираторного синдрома произошёл от летучих мышей, атипичная пневмония тоже. Ещё мы знаем, что к нам приходят периодически разные штаммы вируса гриппа. То они свиные, то птичьи. И переходы на человека вирусов из дикой природы были, есть и будут. И надо изучать природных возбудителей, чтобы можно было бы говорить о будущем, — говорит учёный.

Сергей Нетёсов уверен, что новый коронавирус просто присоединится к уже существующим штаммам.

— Большинство ученых сейчас склоняется к тому, что он со временем превратится в пятый коронавирус, который вызывает ОРВИ. И нам придется за коронавирусы взяться серьезно, потому что лучше ими не болеть. По данным некоторых стран, коронавирус вызывает до 20% ОРВИ. К ним нужно отнестись серьезнее. Если получится сделать вакцину от этого возбудителя, то стоит сделать вакцину и от других коронавирусов, которые редко, но вызывают очень тяжелые вирусные пневмонии, — считает вирусолог.