Из 1300 зараженных коронавирусом новосибирцев — 30 детей. Еще 76 маленьких пациентов лежат в больнице с подозрением на COVID-19 — у кого-то есть специфические симптомы, а кто-то контактировал с ранее выявленными больными. Где и как лечат маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией — читайте в нашем материале.
Некоторые дети лежат вместе с родителями
Детей с подозрением на коронавирус везут в ДГКБ № 3. Здесь есть два корпуса. Один из них специально переоборудовали для детей и родителей, у которых подтвердилась инфекция. Для таких пациентов отвели 153 койки.
— На сегодняшнее утро в больнице находятся 76 детей, из них 30 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, и 33 взрослых, из них 10 человек с подтвержденной инфекцией. Всего через больницу прошло 56 случаев коронавирусной инфекции у детей и 23 у взрослых (вместе с теми, кто лечится по сей день — Прим. авт.), — рассказывает главный врач больницы Татьяна Комиссарова.
Дети с другими заболеваниями находятся во втором корпусе, персонал которого не контактирует с врачами из здания для заболевших COVID-19.
Детей сначала помещают в мельцеровские боксы
В ДГКБ №3 поступают разные дети. Кто-то из них контактировал с больными родственниками, кого-то кладут в больницу с уже подтвержденной инфекцией.
— Дети поступают в специально выделенные помещения, так называемые мельцеровские боксы (как они выглядят — смотрите на этой картинке). Врачи облачаются в средства индивидуальной защиты и работают с этой категорией пациентов. После оформления всей медицинской документации и проведения объективных исследований, в том числе определения уровня насыщения кислородом крови, дети и взрослые поступают в лечебные отделения, которые предусмотрены для оказания помощи этой категории пациентов, — объясняет главный врач.
В мельцеровский бокс попасть можно только с улицы, то есть больные или те, у кого подозревают коронавирус, не проходят по коридору больницы.
— Прием длится 30 минут. Проводится осмотр больного, все методы: аускультация, пальпация, перкуссия, то есть ребенок осматривается полностью. Дальше заносится анамнез, то есть история: как заболел, с кем контактировал, куда выезжал. Есть ли фоновые заболевания у ребенка, у мамы, — перечисляет заместитель главного врача Татьяна Сурдина.
В больнице вместе с ребенком могут лежать и родители, которые болеют коронавирусом. Их не разлучают с детьми. Может быть и такое, что COVID-19 выявили у ребенка, но у матери или отца этого заболевания нет. Обычно в палатах размещают одного ребенка с родителем или двух детей. Также есть подростки, которые лежат в больнице одни.
— Ребенка раннего возраста, естественно, мать одного не оставляет, поэтому они вместе получают лечение, — уточняет заместитель главврача.
Как протекает коронавирус у детей?
Заболевших лечат по рекомендациям Минздрава. Примерно 30% детей переносят заболевание в средней степени тяжести (для нее характерна температура выше 38,5 градусов, желудочно-кишечные расстройства, выраженные симптомы интоксикации). У остальных болезнь протекает в легкой форме.
— Родители переносят заболевание в зависимости от того, какой есть фон. Есть более зрелые родители, они имеют, как правило, сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ожирение и так далее. Такие родители переносят потяжелее. Поскольку мы проводим компьютерную томографию взрослым, то мы назначаем соответствующую терапию. Если ребенок чуть раньше выздоравливает, то родителей переводим в госпитали, которые сегодня предусмотрены для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, — объясняет главный врач ДГКБ №3.
Есть ли дети в реанимации?
В отделении реанимации и интенсивной терапии заготовлено 6 коек, сейчас там находятся двое детей.
— Один ребенок — рожденный от женщины с коронавирусной инфекцией, ему сейчас оказывается медицинская помощь. Второй ребенок контактировал с заболевшим сотрудником одной из новосибирских больниц. Он находится в реанимации, потому что есть определенное количество дней, которые ему там нужно находиться, — говорит главный врач ДГКБ №3.
Новорожденный весит 1 кг 400 граммов. Поэтому его выхаживают в реанимации.
— У мамы были симптомы респираторной инфекции во время беременности и в момент родов. Согласно приказу, такие дети изолируются на срок до 28 суток с момента рождения. Их обследуют точно так же, то есть берется мазок в первые сутки с момента рождения после разобщения мамы с ребенком, берется мазок на третьи, на десятые сутки. Это дети с вероятным ковидом, — рассказывает анестезиолог-реаниматолог Лилия Ениватова.
Какое есть оборудование для лечения детей с ковидом
В больнице есть компьютерный томограф. С его помощью обследуют пациентов, которые поступают с подозрением на пневмонию.
— В декабре мы установили компьютерный томограф, с марта запустили его в эксплуатацию. И сейчас для нас это подспорье, помогающее проводить томографию органов грудной клетки и своевременно, адекватно назначать терапию каждому пациенту, — рассказывает главный врач.
Как работают врачи
Врачи носят средства индивидуальной защиты: комбинезоны, очки, респираторы. Есть как одноразовые шапочки, бахилы и халаты, так и те средства, которые можно использовать несколько раз.
— Врачи в больнице не живут, но они соблюдают все правила индивидуальной защиты и, как правило, не живут с пожилыми родственниками. Мы отбирали таких медиков, у которых нет близких родственников такого нежного возраста. Докторов и средний медицинский персонал раз в неделю обследуем на коронавирусную инфекцию, — говорит Татьяна Комиссарова.
Сотрудники разных корпусов больницы не пересекаются друг с другом.
— Персонал — отдельно. Он работает только в этом корпусе. Два корпуса соединены подземным переходом, который сейчас не функционирует. Никто из персонала этого корпуса (где есть больные COVID-19) не переходит в тот и не работает, не совмещает там, — объясняет замминистра здравоохранения.
— Наша больница — это больница экстренной помощи. Мы всегда работаем, без выходных, 365 дней в году. Поэтому для наших докторов это обычная интенсивная работа, — сообщила Татьяна Комиссарова.
Всего с больными детьми и взрослыми работают 7 врачей, у них есть дневные и ночные смены.
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