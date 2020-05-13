Из 1300 зараженных коронавирусом новосибирцев — 30 детей. Еще 76 маленьких пациентов лежат в больнице с подозрением на COVID-19 — у кого-то есть специфические симптомы, а кто-то контактировал с ранее выявленными больными. Где и как лечат маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией — читайте в нашем материале.



Некоторые дети лежат вместе с родителями

Детей с подозрением на коронавирус везут в ДГКБ № 3. Здесь есть два корпуса. Один из них специально переоборудовали для детей и родителей, у которых подтвердилась инфекция. Для таких пациентов отвели 153 койки.