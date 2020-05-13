Какая ситуация с коронавирусом в регионе: онлайн с брифинга министра здравоохранения НСО

Добрый день, брифинг начнется меньше чем через 15 минут, поэтому напомним вам статистику по коронавирусу, которую сегодня утром опубликовал оперштаб региона.
По данным оперативного штаба, на 11 утра 13 мая в Новосибирской области коронавирусная инфекция выявлена у 74 человек. За сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов.
Общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1300, из них 80 детей. Выздоровели 404 человека, 16 — скончались.
В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ — 20 человек.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1472.
12 мая в больнице скончался 53-летний музыкант Новосибирского театра оперы и балета Павел Бурков. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. Последний тест, сделанный накануне смерти, показал отрицательный результат на коронавирус.
Причиной смерти, предполагают родные, стали последствия тяжелой болезни — на фоне ковида у музыканта развилась вирусно-бактериальная пневмония и лёгочная недостаточность, больше трёх недель он находился в реанимации.
Дочь артиста не понимает, почему её отец не попал в официальную статистику оперштаба (его не внесли в список жертв коронавируса), при этом родственников заставляют хоронить музыканта как умершего от коронавирусной инфекции. Подробности вы можете узнать в нашем материале.
Министр здравоохранения не смог ответить, почему мужчина не попал в статистику.
Брифинг начался.
Сегодня вечером или завтра утром Новосибирский областной кардиодиспансер начнет работать как инфекционный госпиталь.
В Новосибирскую область должны были прийти аппараты ИВЛ, которые сегодня были запрещены. Сейчас в регионе работал только один подобный аппарат — его работу остановили по требованию Роспотребнадзора.
Почему людей с признаками ОРВИ не тестируют на коронавирус?
— Проводится по состоянию человека. Нет стандарта брать тест на коронавирус у всех, кто заболел, — ответил министр.
— Вспышки коронавируса в
В регион поступило около 30 аппаратов за последнее время. Ожидается еще около 300 ИВЛ.
В Новосибирской области коронавирус диагностировали у 168 работников медицинских учреждений.
На этом брифинг завершен. Спасибо, что были с нами.