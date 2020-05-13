13 мая среда
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 73.43
eur 79.44
Тема дня Стали известны подробности смерти музыканта НОВАТа

Ведущие

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Какая ситуация с коронавирусом в регионе: онлайн с брифинга министра здравоохранения НСО

На вопросы журналистов ответил Константин Хальзов

5 208
61 Обсудить

Поделиться

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов расскажет о ситуации в регионе из-за&nbsp;распространения коронавирусной инфекции

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов расскажет о ситуации в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня, 13 мая, рассказал о ситуации в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Мы вели текстовую трансляцию брифинга, а также прямой эфир в нашем Instagram (смотрите его здесь). Брифинг начался в 16:45.

Александра Бруня

Добрый день, брифинг начнется меньше чем через 15 минут, поэтому напомним вам статистику по коронавирусу, которую сегодня утром опубликовал оперштаб региона.

Александра Бруня

По данным оперативного штаба, на 11 утра 13 мая в Новосибирской области коронавирусная инфекция выявлена у 74 человек. За сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов.


Общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1300, из них 80 детей. Выздоровели 404 человека, 16 — скончались.

В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ — 20 человек.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1472.

Александра Бруня

12 мая в больнице скончался 53-летний музыкант Новосибирского театра оперы и балета Павел Бурков. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. Последний тест, сделанный накануне смерти, показал отрицательный результат на коронавирус.

Причиной смерти, предполагают родные, стали последствия тяжелой болезни — на фоне ковида у музыканта развилась вирусно-бактериальная пневмония и лёгочная недостаточность, больше трёх недель он находился в реанимации.

Дочь артиста не понимает, почему её отец не попал в официальную статистику оперштаба (его не внесли в список жертв коронавируса), при этом родственников заставляют хоронить музыканта как умершего от коронавирусной инфекции. Подробности вы можете узнать в нашем материале.

Министр здравоохранения не смог ответить, почему мужчина не попал в статистику.

Александра Бруня

Брифинг начался.

Александра Бруня

Сегодня вечером или завтра утром Новосибирский областной кардиодиспансер начнет работать как инфекционный госпиталь.

Александра Бруня

В Новосибирскую область должны были прийти аппараты ИВЛ, которые сегодня были запрещены. Сейчас в регионе работал только один подобный аппарат — его работу остановили по требованию Роспотребнадзора.

Александра Бруня

Почему людей с признаками ОРВИ не тестируют на коронавирус?

— Проводится по состоянию человека. Нет стандарта брать тест на коронавирус у всех, кто заболел, — ответил министр.

Александра Бруня

— Вспышки коронавируса в больнице № 34 никакой нет. Медицинские работники находятся на передовой, вероятность встречи с пациентом с коронавирусом очень высока. И когда возникает подозрение — берутся анализы. Мы проводим тестирования и выявляем носителей, — объяснил министр.

Александра Бруня

В регион поступило около 30 аппаратов за последнее время. Ожидается еще около 300 ИВЛ.

Александра Бруня

В Новосибирской области коронавирус диагностировали у 168 работников медицинских учреждений.

Александра Бруня

На этом брифинг завершен. Спасибо, что были с нами.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскекоронавирускитайский коронавируссамоизоляциякарантинмасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (61)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!