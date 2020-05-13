Какая ситуация с коронавирусом в регионе: онлайн с брифинга министра здравоохранения НСО

12 мая в больнице скончался 53-летний музыкант Новосибирского театра оперы и балета Павел Бурков. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. Последний тест, сделанный накануне смерти, показал отрицательный результат на коронавирус.

Причиной смерти, предполагают родные, стали последствия тяжелой болезни — на фоне ковида у музыканта развилась вирусно-бактериальная пневмония и лёгочная недостаточность, больше трёх недель он находился в реанимации.

Дочь артиста не понимает, почему её отец не попал в официальную статистику оперштаба (его не внесли в список жертв коронавируса), при этом родственников заставляют хоронить музыканта как умершего от коронавирусной инфекции. Подробности вы можете узнать в нашем материале.



Министр здравоохранения не смог ответить, почему мужчина не попал в статистику.