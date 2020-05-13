Почему в России смертность от коронавируса ниже, чем в других странах - версии вирусологов

Новосибирские вирусологи объяснили, почему в России смертность от коронавируса ниже, чем в остальных странах.
Согласно данным Яндекс.Карты в мире сейчас более 4 миллионов заразившихся, из них почти 290 тысяч умерли — это около 7%. В некоторых странах этот показатель достигает 15%. При этом в России смертность составляет меньше 1%.
Статистика ведётся по-разному
— На этот счёт гипотез очень много. Во-первых, мы набрали основную массу заболевших за последние 2 недели и врачи делают всё возможное, чтобы людей спасти. К сожалению, будут отложенные смерти. Во-вторых, мы знаем, что в Италии статистика велась таким вот образом — если человек умер и если у него есть маркер заболевания, то ему однозначно писали причину смерти: COVID-19. Стало позже понятно, что статистика в разных странах ведется по-разному. Нужно подвести всё под какую-то норму, иначе сравнивать будет не с чем, — объяснил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.
Он добавил, что сейчас в мире считается, что 5% пациентов с коронавирусом погибнут.
— Я думаю, когда у нас нормализуют учёт, то тогда и надо будет судить, почему смертность ниже или нет. Но, по некоторым предположениям, если у нас человек чётко не умер от вирусной пневмонии, то ему диагноз COVID-19, как причину не ставят. Но это предварительные данные, — добавил Нетёсов. — Я знаю одно — в инфекционной больнице №1 делают всё возможное и невозможное, чтобы этих людей спасти.
Объём тестирования и, возможно, вакцинация от туберкулёза
Директор Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, вирусолог Андрей Покровский считает, что на цифры серьезно влияет объем тестирования.
— Цифры очень зависят от масштабности тестирования. Если тестировать бессимптомных людей, которых сегодня по некоторым данным 40% и даже больше, то тогда процент летальных случаев снизится. Вторая причина такого процента смертности в России объясняет гипотеза, которая появилась около двух месяцев назад. Она говорит о том, что те страны, в которых идет обязательная вакцинация от туберкулёза (вакцина БЦЖ) в них существенно меньше летальность от коронавируса. И среди европейских стран позже всех отменила вакцинацию Португалия, и там значительно ниже летальность от коронавируса, чем в соседней Испании. Но пока четких доказательств этому нет. Сейчас проводятся 7 клинических испытаний, — объяснил Андрей Покровский.
В апреле, когда в Новосибирской области количество заболевших коронавирусом, начало увеличиваться усиленными темпами, Сергей Нетёсов рассказывал, когда ждать пика эпидемии.
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