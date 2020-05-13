Почему в России смертность от коронавируса ниже, чем в других странах - версии вирусологов

Новосибирские вирусологи объяснили, почему в России смертность от коронавируса ниже, чем в остальных странах.



Согласно данным Яндекс.Карты в мире сейчас более 4 миллионов заразившихся, из них почти 290 тысяч умерли — это около 7%. В некоторых странах этот показатель достигает 15%. При этом в России смертность составляет меньше 1%.

Статистика ведётся по-разному

— На этот счёт гипотез очень много. Во-первых, мы набрали основную массу заболевших за последние 2 недели и врачи делают всё возможное, чтобы людей спасти. К сожалению, будут отложенные смерти. Во-вторых, мы знаем, что в Италии статистика велась таким вот образом — если человек умер и если у него есть маркер заболевания, то ему однозначно писали причину смерти: COVID-19. Стало позже понятно, что статистика в разных странах ведется по-разному. Нужно подвести всё под какую-то норму, иначе сравнивать будет не с чем, — объяснил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.