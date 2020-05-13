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Из-за возгорания аппаратов ИВЛ погибли шесть пациентов

Из-за возгорания аппаратов ИВЛ погибли шесть пациентов

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Соответствующий приказ подписала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщается на сайте ведомства.

Аппараты «Авента-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

Во время пожара в московской больнице погибла одна пациентка, в Петербурге жертвами ЧП стали пять человек. Причина возгораний везде одна — из-за неисправности загорелись аппараты ИВЛ, выпущенные на Уральском приборостроительном заводе.

В конце апреля больница и завод, который входит в госкорпорацию «Ростех», заключили контракт на поставку 237 аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента-М». Цена контракта — 441 млн рублей, цена за одну единицу товара составляет 1 млн 862 тысячи рублей.

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коронавирусаппараты ИВЛпожар в больнице
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