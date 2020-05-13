Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Соответствующий приказ подписала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщается на сайте ведомства.



Аппараты «Авента-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.



Во время пожара в московской больнице погибла одна пациентка, в Петербурге жертвами ЧП стали пять человек. Причина возгораний везде одна — из-за неисправности загорелись аппараты ИВЛ, выпущенные на Уральском приборостроительном заводе.

