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Олег Иванинский будет оптимизировать маршрутизацию пациентов в госпитале

Олег Иванинский будет оптимизировать маршрутизацию пациентов в госпитале

Главный врач Новосибирского областного онкодиспансера, бывший министр здравоохранения региона Олег Иванинский стал куратором городской клинической больницы № 11, которая сейчас работает как «ковидный» госпиталь.


— Во всех регионах нашей страны сейчас идёт объединение медицинских специалистов для усиления борьбы с COVID-19. В Новосибирском онкодиспансере работает сильная команда врачей, организаторов здравоохранения, поэтому я не мог не предложить свою помощь коллегам. Сейчас передо мной и главным врачом 11-й больницы Алексеем Яновичем Величко стоит задача оптимизировать маршрутизацию пациентов в госпитале, чтобы не создавать коллапса ни для скорой помощи, ни для персонала больницы, а самое главное — предоставить нашим пациентам наилучшую медицинскую помощь и условия нахождения, — цитирует Олега Иванинского пресс-служба Новосибирского областного онкодиспансера.

Олег Иванинский будет сейчас совмещать должность куратора и главного врача онкодиспансера.

Сегодня также стало известно, что в Новосибирске появился второй «ковидный» госпиталь — им стала больница № 25.

А дети с коронавирусом и подозрением на него находятся в детской городской клинической больнице № 3. Сегодня главврач больницы Татьяна Комиссарова рассказала, что в больнице лежит ребёнок, который родился от женщины с подтверждённым COVID-19.

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