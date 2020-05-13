Олег Иванинский будет сейчас совмещать должность куратора и главного врача онкодиспансера.

Сегодня также стало известно, что в Новосибирске появился второй «ковидный» госпиталь — им стала больница № 25.

А дети с коронавирусом и подозрением на него находятся в детской городской клинической больнице № 3. Сегодня главврач больницы Татьяна Комиссарова рассказала, что в больнице лежит ребёнок, который родился от женщины с подтверждённым COVID-19.