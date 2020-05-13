Ровно год назад произошло событие, которое потом долго обсуждали и еще будут обсуждать не только в стране, но и во всем мире. В маленьком сквере в центре Екатеринбурга решили построить храм — но, когда в ночь на
Забор восстановили, а через пару дней поставили новый, более основательный. Но это не решило, а лишь усугубило конфликт. Целую неделю каждый вечер и каждую ночь горожане приходили в сквер, чтобы выразить свою позицию. Зажигали фонарики, играли на виолончели, кормили друг друга чебуреками и даже начали выпускать свой мерч. Сквер отстояли.
Конфликт, разделивший город на два лагеря, породил новую реальность — впервые в стране провели общегородской опрос, скверу, официально отданному под строительство храма, вернули статус земель общественного назначения, а для будущего кафедрального собора нашли новую площадку. А «Сквер» стал именем собственным и символом самосознания горожан — и не только в Екатеринбурге.
Каждый день наши коллеги из E1.RU вели прямые эфиры в Instagram. В этом видео — все самые значимые отрезки «стояния на Драме».
— Это было непростое время, когда мы стояли на грани раскола, и очень хорошо, что мы смогли мобилизоваться, вместе принять решение и выйти из этой непростой ситуации, — вспоминает глава Екатеринбурга Александр Высокинский. — Что изменила в нас эта история? Она изменила нас, наше гражданское общество. Мы смогли договориться и впервые в стране провести общегородской опрос. После этого нам звонили коллеги из других городов и просили поделиться опытом. Для меня самое важное в истории со сквером — это то, что мы смогли договориться.
— Я помню, как семь тысяч людей пришли в сквер и зажигали там фонарики — это было до слез, — рассказывает депутат гордумы Константин Киселев. — А второй момент, от которого меня до сих пор трясет, — когда я предупредил полицейских, что собираются боевики, и попросил их не допустить насилия, а они ответили, что всё будет нормально. Я ушел, а через полчаса вернулся и увидел, что боевики берут власть в городе. Я вспоминаю это и чувствую дрожь в теле.
— Прошел год, я сегодня проезжал мимо сквера. Он прекрасен: яблони цветут. Невероятное место, которое удалось сохранить, — говорит журналист и шоумен Саша Цариков. — И я счастлив, что в тот момент екатеринбуржцы сплотились и не поленились каждый день приходить в сквер и защищать его. И вообще защищать то, что им дорого. Мне кажется, если бы так сплоченно выступали все россияне, екатеринбуржцы, по разным поводам, у нас была бы совсем другая страна, совсем другой город. Более дружелюбный, более открытый, более демократичный.