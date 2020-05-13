Забор восстановили, а через пару дней поставили новый, более основательный. Но это не решило, а лишь усугубило конфликт. Целую неделю каждый вечер и каждую ночь горожане приходили в сквер, чтобы выразить свою позицию. Зажигали фонарики, играли на виолончели, кормили друг друга чебуреками и даже начали выпускать свой мерч. Сквер отстояли. 20 мая стройплощадку разобрали, на следующий день убрали ограждение.

Конфликт, разделивший город на два лагеря, породил новую реальность — впервые в стране провели общегородской опрос, скверу, официально отданному под строительство храма, вернули статус земель общественного назначения, а для будущего кафедрального собора нашли новую площадку. А «Сквер» стал именем собственным и символом самосознания горожан — и не только в Екатеринбурге.

Каждый день наши коллеги из E1.RU вели прямые эфиры в Instagram. В этом видео — все самые значимые отрезки «стояния на Драме».

