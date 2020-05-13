— Водитель — 29-летний житель Бердска — дал признательные показания, рассказав, что накануне происшествия у себя в гараже ремонтировал свой автомобиль «Лада Калина», после чего выехал на дорогу, где, не успев затормозить, сбил внезапно появившуюся на проезжей части женщину, после чего, испугавшись, продолжил движение и поставил автомобиль в гараж. В полицию о происшествии водитель не сообщил и скорую помощь не вызывал, — объяснили в ведомстве.

Сейчас идёт доследственная проверка инцидента.

В конце апреля НГС рассказывал о другом розыске — тогда МВД просило помощи в поисках новосибирца, который чуть не забил до смерти незнакомца в подъезде. Подозреваемый попал на камеры домофона.