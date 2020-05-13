Автоинспекторы задержали водителя, который насмерть сбил 51-летнюю женщину в Бердске и скрылся с места ДТП.
— 9 мая в Бердске около часа ночи на пересечении улиц Боровая и Рогачева неустановленный водитель совершил наезд на 51-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, а водитель с места ДТП скрылся, — рассказали обстоятельства ДТП в пресс-службе
В итоге водитель был задержан.
— Водитель — 29-летний житель Бердска — дал признательные показания, рассказав, что накануне происшествия у себя в гараже ремонтировал свой автомобиль «Лада Калина», после чего выехал на дорогу, где, не успев затормозить, сбил внезапно появившуюся на проезжей части женщину, после чего, испугавшись, продолжил движение и поставил автомобиль в гараж. В полицию о происшествии водитель не сообщил и скорую помощь не вызывал, — объяснили в ведомстве.
Сейчас идёт доследственная проверка инцидента.
В конце апреля НГС рассказывал о другом розыске — тогда МВД просило помощи в поисках новосибирца, который чуть не забил до смерти незнакомца в подъезде. Подозреваемый попал на камеры домофона.