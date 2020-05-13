За последние сутки в России зафиксировано 10 028 случаев коронавируса, скончались 96 человек, выздоровел 4491 — такие данные сегодня приводит федеральный оперштаб. С начала пандемии диагноз подтвердился у 242 271 человека, умерли 2212 человек, выздоровели 48 003.



Врачи сделали более 5,9 млн тестов, с подозрением на COVID-19 и под наблюдением врачей находятся еще 259 тысяч человек.

