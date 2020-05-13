13 мая среда
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 73.43
eur 79.44
Тема дня Скончался музыкант НОВАТа. У него был коронавирус

Все новости

Все новости
С подозрением на коронавирус остаются 259 тысяч россиян

С подозрением на коронавирус остаются 259 тысяч россиян

За последние сутки в России зафиксировано 10 028 случаев коронавируса, скончались 96 человек, выздоровел 4491 — такие данные сегодня приводит федеральный оперштаб. С начала пандемии диагноз подтвердился у 242 271 человека, умерли 2212 человек, выздоровели 48 003.

Врачи сделали более 5,9 млн тестов, с подозрением на COVID-19 и под наблюдением врачей находятся еще 259 тысяч человек.

В мировой статистике Россия остается на втором месте после США. По данным университета Хопкинса, в Штатах зафиксировано 1,3 млн случаев коронавирусной инфекции. Всего же в мире подтвержден 4 262 051 случай.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!