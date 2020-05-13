Накануне мы составили список всех выплат, которые полагаются новосибирцам во время коронавируса. Так, с 1 июня семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, могут рассчитывать на разовую поддержку в виде 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Мы узнали у новосибирских родителей, на что они потратят внезапные выплаты. Читаем ответы, которыми читатели поделились с нами во «ВКонтакте» и Instagram.
Сразу видно, что день у родителей не задался. У многих сайт «Госуслуг» отказывается принимать какие-либо заявления.
«Сначала разберусь, как получить деньги, а потом решу. Пока сайт только печально машет ручкой», — пишет читательница Виктория Стафьевская.
Алена Батенко заметила, что рано еще подавать заявления, хотя родители уже пытаются это сделать:
«Так-то выплаты с 1 июня. Пока только заявление подать, видимо, многие ринулись на сайт "Госуслуг", он теперь виснет жутко».
«Сайт обвалился, ошибку авторизации выдает... Попробую через пару дней зайти. Планы: погасить частично кредит за билеты, чтобы дети на каникулы на юг съездили», — планирует Наталья Вязова.
Другие родители, видимо, тоже еще не пробовали подавать заявление, пока они только строят планы. Что же они приобретут?
«Ребенку же нужно купить одежду, обувь, ранец к школе. Что эти
«Мы отдадим эти деньги детям в копилку "на мечту", уже пообещали, дети рады», — необычно решила распорядиться суммой Анна Малыхина.
«Старшему — гардероб и обувь, хотя бы частично (вырос из всего). Младшей — добавим и ремонт в комнате сделаем», — планирует Ольга Печуркина.
«Ребенку к следующему учебному году купим форму, канцелярию, что останется — отдам ему на личные нужды», — думает о новом учебном годе Наталья Дизендорф.
«На ремонт телевизора, который дети сломали на самоизоляции», — смеется Аля Тихоненко.
Нам отписалась и родительница, которая получила выплаты на детей до трех лет. (Кстати, расскажите в комментариях, как вам удалось получить пособие такого типа, были ли проблемы?) Татьяна Краснюк рассказала, что получила выплату на двоих детей до трех лет, потратила на одежду, игрушки и ещё остались деньги.
У вас есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, которым положено единовременное пособие на время самоизоляции?
Ребёнок, рождённый от матери с коронавирусом, лечится в отделении реанимации. Что еще известно о малышах с ковидом? Подробнее читайте тут.
Что делать и куда идти, если укусил клещ? Мы написали инструкцию для жителей Новосибирска.
Новосибирцев предупредили о сезонном отключении горячей воды, связанном с испытаниями теплосетей. Однако многие жители города заметили, что ничего особо не изменилось. Почему и будут ли отключать воду — ответ найдете тут.