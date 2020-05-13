«Сначала разберусь, как получить деньги, а потом решу. Пока сайт только печально машет ручкой», — пишет читательница Виктория Стафьевская.

Алена Батенко заметила, что рано еще подавать заявления, хотя родители уже пытаются это сделать:

«Так-то выплаты с 1 июня. Пока только заявление подать, видимо, многие ринулись на сайт "Госуслуг", он теперь виснет жутко».



«Сайт обвалился, ошибку авторизации выдает... Попробую через пару дней зайти. Планы: погасить частично кредит за билеты, чтобы дети на каникулы на юг съездили», — планирует Наталья Вязова.



Другие родители, видимо, тоже еще не пробовали подавать заявление, пока они только строят планы. Что же они приобретут?

«Ребенку же нужно купить одежду, обувь, ранец к школе. Что эти 10 000 ?» — удивляется Наталья Польская.



«Мы отдадим эти деньги детям в копилку "на мечту", уже пообещали, дети рады», — необычно решила распорядиться суммой Анна Малыхина.



«Старшему — гардероб и обувь, хотя бы частично (вырос из всего). Младшей — добавим и ремонт в комнате сделаем», — планирует Ольга Печуркина.

