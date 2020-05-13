Спор из-за шести моржей: животных дельфинария арестовали — их требует забрать прокуратура

Справка: «Китовая тюрьма» стала известна после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о том, что в России готовится продажа из России в Китай косаток, занесенных в Красную книгу. В общей сложности в «китовой тюрьме» помимо моржей содержались в очень тесных условиях 11 касаток и 90 белух.

19 декабря 2019 года Росприроднадзор выпустил на своем сайте официальный пресс-релиз, в котором упомянул «Акваторию». Ведомство получило заявление на экспорт из России в Китай шести моржей и решило выяснить, законно ли добыты моржи и где они сейчас содержатся.



— 25 ноября 2019 года в Росприроднадзор поступило заявление на выдачу разрешения СИТЕС на экспорт из Российской Федерации в Китай 6 моржей. В рамках рассмотрения документов направлен запрос в Росрыболовство о законности добывания указанных моржей и в адрес ООО «Акватория» о месте и условиях содержания животных, — говорится в официальном заявлении Росприроднадзора.

В итоге законность добычи моржей подтвердили, но запретили их продавать.

— Культурно-просветительская цель в сфере рыболовства предполагает такую деятельность, при которой животные используются для просвещения общества, распространения знаний об окружающем мире, подъема общего культурного уровня человека, но не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы РФ. Учитывая изложенное, 19 декабря 2019 года заявителям было отказано в выдаче разрешения (сертификата) СИТЕС на экспорт шести живых особей моржа, — объяснили в ведомстве