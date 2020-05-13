Спор из-за шести моржей: животных дельфинария арестовали — их требует забрать прокуратура

Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на шестерых моржей, владельцем которых оказался новосибирский дельфинарий.
Животные были выловлены в бухте Средней и переданы из «китовой тюрьмы» в ялтинский дельфинарий для планируемой дальнейшей перепродажи в Китай. С претензиями прокуратуры и арестом владельцы животных не согласны.
Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.
История вопроса и позиция прокуратуры
В декабре прошлого года новосибирский Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» (ООО «Акватория») купил моржей из «китовой тюрьмы» в Приморье.
Справка: «Китовая тюрьма» стала известна после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о том, что в России готовится продажа из России в Китай косаток, занесенных в Красную книгу. В общей сложности в «китовой тюрьме» помимо моржей содержались в очень тесных условиях 11 касаток и 90 белух.
19 декабря 2019 года Росприроднадзор выпустил на своем сайте официальный пресс-релиз, в котором упомянул «Акваторию». Ведомство получило заявление на экспорт из России в Китай шести моржей и решило выяснить, законно ли добыты моржи и где они сейчас содержатся.
— 25 ноября 2019 года в Росприроднадзор поступило заявление на выдачу разрешения СИТЕС на экспорт из Российской Федерации в Китай 6 моржей. В рамках рассмотрения документов направлен запрос в Росрыболовство о законности добывания указанных моржей и в адрес ООО «Акватория» о месте и условиях содержания животных, — говорится в официальном заявлении Росприроднадзора.
В итоге законность добычи моржей подтвердили, но запретили их продавать.
— Культурно-просветительская цель в сфере рыболовства предполагает такую деятельность, при которой животные используются для просвещения общества, распространения знаний об окружающем мире, подъема общего культурного уровня человека, но не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы РФ. Учитывая изложенное, 19 декабря 2019 года заявителям было отказано в выдаче разрешения (сертификата) СИТЕС на экспорт шести живых особей моржа, — объяснили в ведомстве
В апреле этого года Амурская бассейновая природоохранная прокуратура вышла с иском к ООО «Акватория» (Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния»).
Суть иска в прокуратуре прокомментировать отказались, но в определении Арбитражного суда Новосибирской области говорится, что речь идет «об истребовании из незаконного владения 6 живых особей моржа». В качестве третьих лиц привлечены «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий». Сейчас по делу принято решение о наложении ареста на животных, но сам иск пока рассматривается.
— Заявление в суде еще рассматривается. Пока принята обеспечительная мера о наложении ареста, — объяснили в прокуратуре.
«Компания является законным собственником моржей». Ответ «Акватории»
В компании «Акватория» корреспонденту НГС не подтвердили информацию о возможной продаже моржей в Китай, заявив, что это лишь слухи. Где именно находятся сейчас моржи, в компании не уточнили.
— Моржи чувствуют себя хорошо. Наша компания обеспечивает за ними непрерывный уход, осуществляет за свой счет закупку рыбы, которой питаются моржи, оплачивает услуги по ветеринарному наблюдению. Моржам обеспечены хорошие условия содержания, в соответствии с рекомендациями ведущих отечественных специалистов и ученых. К сожалению, из-за ограничений на проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, демонстрация моржат для зрителей сейчас невозможна, — рассказали о судьбе животных в компании.
Компания не согласна с иском и наложением ареста на моржей.
— Компания «Акватория» является законным собственником моржей и готова отстаивать свою правоту в суде. Первоначально моржи были получены на законных основаниях, на основании многочисленных разрешений различных государственных органов (Росрыболовство, Росприроднадзор и т.д.). Эти документы уже были предметом судебных разбирательств, и имеются вступившие в силу решения судов, подтверждающие законность добычи моржей. Например, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура (инициатор этого иска) уже обращалась в суд в Хабаровском крае по схожему вопросу. Суд отказал в их требованиях и признал вылов моржей законным (решение суда уже вступило в законную силу). Однако представители Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры несколько переиначили предмет иска и обратились в суд в Крыму (и получили отказ в своих требованиях), а теперь вот — в Новосибирске, — утверждают в компании.
«Акватория» сейчас пытается обжаловать арест, наложенный на моржей.
Дельфинарий в Новосибирске появился вместе с океанариумом в августе 2016 года, он расположен рядом с Новосибирским зоопарком. Тогда в «Дельфинии» были, в том числе, морские котики, белухи, дельфины. В феврале 2018 года НГС показывал, как проходят тренировки представлений, и брал интервью у моржихи Тики.