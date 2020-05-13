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Второй инфекционный госпиталь в городе заработал недавно

Второй инфекционный госпиталь в городе заработал недавно

Городская клиническая больница № 25 в Новосибирске начала работать как инфекционный госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтверждённым диагнозом.

Об этом журналисту НГС сообщили в региональном Минздраве.

Больница № 25 принимает пациентов правого берега, а ковидный госпиталь на базе 11-й больницы — пациентов левого берега Новосибирска. Оба учреждения работают как сортировочные центры: разные потоки пациентов распределяются по разным этажам, а потом и по разным учреждениям.

В Минздраве уточнили, что в больницу привозят новосибирцев с пневмонией, с подозрением на коронавирус. Инфекцию лечат там, а пациентов с обычной пневмонией переводят в другие больницы.

Первый инфекционный госпиталь заработал в Новосибирске 20 апреля, он рассчитан на 642 пациента. Три этажа отданы именно под сортировку. В госпитале есть 40 аппаратов ИВЛ.

НГС делал репортаж из инфекционного госпиталя перед открытием — посмотрите на кадры, пугающие своей пустотой и ожиданием.

Недавно пациентов с коронавирусом в Новосибирске начали госпитализировать в больницу № 12, а пациентов с коронавирусом и туберкулёзом — в областную туберкулёзную больницу.

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коронавирусКоронавирус в Новосибирскеинфекционный госпитальгородская клиническая больница № 25
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