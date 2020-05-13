Городская клиническая
Об этом журналисту НГС сообщили в региональном Минздраве.
Больница № 25 принимает пациентов правого берега, а ковидный госпиталь на базе 11-й больницы — пациентов левого берега Новосибирска. Оба учреждения работают как сортировочные центры: разные потоки пациентов распределяются по разным этажам, а потом и по разным учреждениям.
В Минздраве уточнили, что в больницу привозят новосибирцев с пневмонией, с подозрением на коронавирус. Инфекцию лечат там, а пациентов с обычной пневмонией переводят в другие больницы.
Первый инфекционный госпиталь заработал в Новосибирске 20 апреля, он рассчитан на 642 пациента. Три этажа отданы именно под сортировку. В госпитале есть 40 аппаратов ИВЛ.
НГС делал репортаж из инфекционного госпиталя перед открытием — посмотрите на кадры, пугающие своей пустотой и ожиданием.
Недавно пациентов с коронавирусом в Новосибирске начали госпитализировать в