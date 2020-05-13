Городская клиническая больница № 25 в Новосибирске начала работать как инфекционный госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтверждённым диагнозом.

Об этом журналисту НГС сообщили в региональном Минздраве.



Больница № 25 принимает пациентов правого берега, а ковидный госпиталь на базе 11-й больницы — пациентов левого берега Новосибирска. Оба учреждения работают как сортировочные центры: разные потоки пациентов распределяются по разным этажам, а потом и по разным учреждениям.