13 мая среда
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 3/10
usd 73.43
eur 79.44
Тема дня Скончался музыкант НОВАТа. У него был коронавирус

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

74 новых случая COVID-19 и рекорд по выздоровевшим пациентам: публикуем статистику оперштаба

За сутки из новосибирских больниц выписали 66 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус

10 163
121 Обсудить

Поделиться

Число проведённых тестов на коронавирус почти достигло 63 тысяч

Число проведённых тестов на коронавирус почти достигло 63 тысяч

В Новосибирской области коронавирус выявили ещё у 74 человек. Такую статистику приводит региональный оперштаб сегодня, 13 мая.

Таким образом, число заболевших в НСО достигло 1300 человек, выздоровели — 404 человека. За прошедшие сутки из больниц выписали 66 пациентов с отрицательными результатами на коронавирус.

— В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ — 20 человек. В детскую больницу № 3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1472, — уточнили в оперштабе.

Наибольшее число пациентов с коронавирусом в области сейчас находится в Тогучинской ЦРБ — 13 человек. В Черепановскую ЦРБ госпитализировали 3 человека, в Сузунскую — 2, столько же в Карасукскую. По одному пациенту находятся в больницах Куйбышева, Ордынки и Коченёво.

Всего в регионе сделано 62 933 теста на коронавирус.

Региональный оперштаб по-прежнему сообщает о 16 смертях. Сегодня также стало известно о смерти музыканта НОВАТа Павла Буркова. По словам его друзей, он скончался от коронавируса 9 мая.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскесмерть от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (121)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!