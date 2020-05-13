74 новых случая COVID-19 и рекорд по выздоровевшим пациентам: публикуем статистику оперштаба

В Новосибирской области коронавирус выявили ещё у 74 человек. Такую статистику приводит региональный оперштаб сегодня, 13 мая.
Таким образом, число заболевших в НСО достигло 1300 человек, выздоровели — 404 человека. За прошедшие сутки из больниц выписали 66 пациентов с отрицательными результатами на коронавирус.
— В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ — 20 человек. В детскую
Наибольшее число пациентов с коронавирусом в области сейчас находится в Тогучинской ЦРБ — 13 человек. В Черепановскую ЦРБ госпитализировали 3 человека, в Сузунскую — 2, столько же в Карасукскую. По одному пациенту находятся в больницах Куйбышева, Ордынки и Коченёво.
Всего в регионе сделано
Региональный оперштаб по-прежнему сообщает о 16 смертях. Сегодня также стало известно о смерти музыканта НОВАТа Павла Буркова. По словам его друзей, он скончался от коронавируса 9 мая.