74 новых случая COVID-19 и рекорд по выздоровевшим пациентам: публикуем статистику оперштаба

В Новосибирской области коронавирус выявили ещё у 74 человек. Такую статистику приводит региональный оперштаб сегодня, 13 мая.



Таким образом, число заболевших в НСО достигло 1300 человек, выздоровели — 404 человека. За прошедшие сутки из больниц выписали 66 пациентов с отрицательными результатами на коронавирус.

