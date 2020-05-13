У новорождённого ребёнка пока не подтвержден коронавирус, но у него взяли мазок. Об этом рассказала Лилия Ениватова, анестезиолог-реаниматолог ДГКБ № 3 .

— У мамы были симптомы респираторной инфекции во время беременности и в момент родов. Согласно приказу, эти дети изолируются до 28 суток с момента рождения. Они обследуются точно так же, то есть берётся мазок в первые сутки с момента рождения после разобщения мамы с ребёнком, берётся мазок на третьи, на десятые сутки. Это дети с вероятным ковидом, — сообщила врач.



Также Комиссарова рассказала, сколько всего в больнице детей и взрослых с подтверждённым диагнозом.



— На сегодняшнее утро у нас в больнице находится 76 детей, из них 30 детей с подтверждённой коронавирусной инфекцией, и 33 взрослых, из них 10 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего в больнице прошло вместе с теми, которые на сегодняшний день находятся, 56 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции у детей и 23 взрослых, — сообщила главврач 13 мая.



Примерно у 30% детей заболевание протекает в средней степени тяжести, у остальных — в лёгкой.

