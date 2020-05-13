Главный врач детской городской клинической
— У нас есть отделение реанимации и интенсивной терапии, в котором развёрнуто 6 коек. Но по факту там находится двое ребятишек. Один ребёнок, рождённый от женщины с коронавирусной инфекцией, которому сейчас оказывается медицинская помощь. И ребёнок, который был в контакте с одним из сотрудников одной из новосибирских больниц. Он продолжает нахождение в реанимации в связи с определённым количеством дней, которые нужно находиться в отделении, — объяснила Татьяна Комиссарова 13 мая во время пресс-тура.
У новорождённого ребёнка пока не подтвержден коронавирус, но у него взяли мазок. Об этом рассказала Лилия Ениватова, анестезиолог-реаниматолог
— У мамы были симптомы респираторной инфекции во время беременности и в момент родов. Согласно приказу, эти дети изолируются до 28 суток с момента рождения. Они обследуются точно так же, то есть берётся мазок в первые сутки с момента рождения после разобщения мамы с ребёнком, берётся мазок на третьи, на десятые сутки. Это дети с вероятным ковидом, — сообщила врач.
Также Комиссарова рассказала, сколько всего в больнице детей и взрослых с подтверждённым диагнозом.
— На сегодняшнее утро у нас в больнице находится 76 детей, из них 30 детей с подтверждённой коронавирусной инфекцией, и 33 взрослых, из них 10 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего в больнице прошло вместе с теми, которые на сегодняшний день находятся, 56 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции у детей и 23 взрослых, — сообщила главврач 13 мая.
Примерно у 30% детей заболевание протекает в средней степени тяжести, у остальных — в лёгкой.
На встрече также присутствовал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов. Он сообщил, что для больных коронавирусом в
— Когда мы организовывали здесь койки, мы исходили из того, что ковидная инфекция не должна ухудшить оказание помощи детям других профилей, — объяснил замминистра.
Мы рассказывали о девушке, заболевшей коронавирусом. Она почти месяц находится в больнице. Сибирячка поделилась, какие ещё симптомы у неё были, рассказала о первом отрицательном анализе на COVID-19 и о том, как выстроен процесс лечения в новосибирских ковид-больницах.
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