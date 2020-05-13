Новосибирец попал под две уголовные статьи — мужчина сначала угнал погрузчик на вокзале, а потом придавил проводника и уронил транспорт на рельсы.
— Ночью 6 августа прошлого года в транспортную полицию поступило сообщение о том, что с перрона тупикового пути станции Новосибирск-Главный на рельсы опрокинулся погрузчик. В результате происшествия пострадал его водитель и проводник стоявшего на пути почтового вагона, — рассказали корреспонденту НГС в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
В ходе предварительного расследования полицейские установили, что 20-летний ранее судимый работник транспортного предприятия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал вилочный автопогрузчик.
— Двигаясь задним ходом, мужчина не справился с управлением и столкнулся с металлической почтовой телегой, которая прижала проводника к вагону. Пострадавший упал на рельсы, а пьяный водитель продолжил движение и опрокинул погрузчик с перрона. Проводник получил повреждения грудной клетки, а водитель погрузчика — сотрясение головного мозга и перелом ребра. После курса лечения участники происшествия прошли судебно-медицинскую экспертизу, которая признала полученные ими повреждения тяжким вредом здоровью, — добавили в ведомстве.
Теперь водителю погрузчика грозит за угон и причинение тяжкого вреда здоровью до 5 лет лишения свободы.
В середине февраля 33-летний сотрудник автомойки угнал «Тойоту Короллу» клиента — мужчину задержали полицейские на улице Дуси Ковальчук.