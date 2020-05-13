Новосибирец попал под две уголовные статьи — мужчина сначала угнал погрузчик на вокзале, а потом придавил проводника и уронил транспорт на рельсы.



— Ночью 6 августа прошлого года в транспортную полицию поступило сообщение о том, что с перрона тупикового пути станции Новосибирск-Главный на рельсы опрокинулся погрузчик. В результате происшествия пострадал его водитель и проводник стоявшего на пути почтового вагона, — рассказали корреспонденту НГС в Управлении на транспорте МВД России по СФО.