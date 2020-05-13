Сегодня, 13 мая, стало известно о 17-й смерти от коронавируса в Новосибирской области — скончался один из музыкантов Новосибирского театра оперы и балета Павел Бурков. Пост об этом разместила на своей странице в Facebook бывший директор новосибирской филармонии Татьяна Людмилина.



«Не стало Паши Буркова! Невозможный ужас! 54 года. Молодой, крепкий, позитивный, весельчак! Всегда откликался на просьбы и помогал всем. Всю жизнь проработал в театре оперы и балета и ушёл в день его 75-летия». — написала она.