В Новосибирской области, в Куйбышеве, 12 мая утонул 9-летний мальчик. Сейчас в его гибели разбирается Следственный комитет.
— 12 мая в дневное время трое несовершеннолетних детей в городе Куйбышеве без присмотра взрослых пришли на прокоп. Пока двое детей прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться. Так как ребенок не умел плавать, потерпевший утонул, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе
Ведомство уже начало проводить доследственную проверку.
Это уже второй случай гибели ребёнка на воде за последние дни. 10 мая в Тогучине также утонул 9-летний мальчик. Ребенок был в гостях у своего дедушки. В послеобеденное время мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент ребёнок поскользнулся, упал в воду и стал тонуть.