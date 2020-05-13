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Пока двое детей прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, ступил в яму и начал захлебываться

Пока двое детей прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, ступил в яму и начал захлебываться

В Новосибирской области, в Куйбышеве, 12 мая утонул 9-летний мальчик. Сейчас в его гибели разбирается Следственный комитет.

— 12 мая в дневное время трое несовершеннолетних детей в городе Куйбышеве без присмотра взрослых пришли на прокоп. Пока двое детей прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться. Так как ребенок не умел плавать, потерпевший утонул, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ведомство уже начало проводить доследственную проверку.

Это уже второй случай гибели ребёнка на воде за последние дни. 10 мая в Тогучине также утонул 9-летний мальчик. Ребенок был в гостях у своего дедушки. В послеобеденное время мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент ребёнок поскользнулся, упал в воду и стал тонуть.

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утонул ребенокследователиСУ СК РФ по Новосибирской области
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