Это уже второй случай гибели ребёнка на воде за последние дни. 10 мая в Тогучине также утонул 9-летний мальчик. Ребенок был в гостях у своего дедушки. В послеобеденное время мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент ребёнок поскользнулся, упал в воду и стал тонуть.